Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e ciò sia attraverso la risoluzione dei vari bug riscontrati dagli utenti che con l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di riuscire a garantire un’esperienza complessiva che sia sempre più ricca e piacevole.

Tra le nuove funzionalità in fase di lavorazione vi è anche quella in virtù della quale gli utenti potranno personalizzare un avatar per usarlo come immagine di profilo su WhatsApp.

Nuovi dettagli sull’avatar nel profilo di WhatsApp

Nei mesi scorsi è emerso che il team di sviluppatori di WhatsApp è al lavoro sugli avatar, un nuovo modo per gli utenti per esprimere la loro personalità e tali immagini potranno essere sfruttate nelle videochiamate, condivise con gli amici o usate anche come foto profilo.

Per quanto riguarda tale ultima possibilità, gli utenti potranno personalizzare l’immagine, così come mostrato da questo screenshot e tra le opzioni disponibili vi sarà anche la scelta del colore di sfondo da usare.

Allo stato attuale questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni per quanto riguarda la sua disponibilità in una versione stabile dell’app, cosa che comunque non dovrebbe richiedere molto tempo. Prima che venga messa a disposizione di tutti gli utenti, invece, probabilmente ci sarà da avere ancora un bel po’ di pazienza.

Come provare le ultime novità dell’app di messaggistica

Se desiderate provare in anteprima le novità di WhatsApp studiate per i dispositivi Android, potete farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) o installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, disponibili su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’app stabile per Android è invece disponibile nel Google Play Store:

Se, invece, desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

L’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per Windows, infine, può essere scaricata dal Microsoft Store seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp