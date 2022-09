Una nuova settimana ha preso il via a suon di offerte e tanto per cambiare è Amazon a fare la voce grossa: per la verità, stavolta una variazione sul tema c’è eccome, visto che non parliamo di smartphone Android, bensì di tablet scontati nell’ambito della Huawei Week (e sì, avete indovinato: nella quasi totalità dei casi non si tratta neppure di tablet Android, bensì HarmonyOS).

La settimana scorsa vi abbiamo segnalato numerose offerte interessanti per smartphone Android e non solo e per chi se le fosse perse ce ne sono alcune ancora attive, a partire da quella relativa al pieghevole Samsung Galaxy Z Fold4 5G e passando per gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch5, senza dimenticare la Samsung Galaxy Week di MediaWorld e lo Sconto World. Insomma, se state cercando altri prodotti sapete dove trovare qualcosa di interessante, ma ora torniamo ai tablet Huawei.

Offerte Huawei Week di Amazon (tablet)

Dal momento che ci muoviamo nella sezione offerte di Amazon, giova ripetere la consueta premessa di carattere generale: tutti i prodotti elencati di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per i clienti abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Inoltre, siccome parliamo di Huawei, è importante evidenziare una differenza importante: soltanto Huawei MatePad T 10s è dotato di sistema operativo Android personalizzato con la EMUI 10.1, ma comunque privo dei servizi di Google, al posto dei quali si trovano gli HMS e lo store AppGallery (a questo link trovate il nostro ultimo punto della situazione); quanto agli altri modelli protagonisti delle offerte, Huawei MatePad 11 e Huawei MatePad 10.4 2022 dispongono del sistema operativo proprietario HarmonyOS 2.

Venendo alle offerte, Huawei MatePad T 10s 2021 è una soluzione adeguata a chi badi soprattutto al risparmio e non abbia esigenze particolarmente spinte sotto il profilo delle prestazioni. La versione in sconto del 38% è comunque quella meglio equipaggiata, con 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e connettività LTE. Il prezzo richiesto è di 179 euro e si tratta di un minimo storico su Amazon. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Huawei MatePad T 10s 2021 4 GB + 128 GB LTE Deepsea Blue + estensione di 6 mesi di garanzia a 179 euro

Salendo leggermente di prezzo, troviamo il modello più recente del lotto: Huawei MatePad 10.4 2022 è disponibile in Italia dallo scorso mese di aprile e si trova in sconto in due versioni, entrambe al minimo storico: il modello 4 GB + 64 GB è acquistabile a 194,90 euro, mentre quello con 4 GB + 128 GB costa 219 euro. Ecco i link diretti:

Acquista Huawei MatePad 10.4 2022 4 GB + 64 GB Matte Grey + 6 mesi di estensione di garanzia a 194,90 euro

Acquista Huawei MatePad 10.4 2022 4 GB + 128 GB Matte Grey + 6 mesi di estensione di garanzia a 219 euro

Infine, Huawei MatePad 11 è il modello di fascia più alta, pertanto è anche quello dalle prestazioni migliori. In questo caso l’offerta tocca il modello 6 GB + 128 GB con M-pencil inclusa e il prezzo richiesto è di 384 euro (sconto del 23%). Ecco il link diretto:

Acquista Huawei MatePad 11 6 GB + 128 GB Matte Grey con M-pencil a 384 euro

Qualche dettaglio sui tablet

Se avete letto fino a questo punto, probabilmente è perché desiderate conoscere qualche dettaglio in più dei prodotti prima di decidervi sull’eventuale acquisto.

Ebbene, Huawei MatePad T 10s è il modello da scegliere per il classico uso da divano, forte di un display LCD da 10,1″ con risoluzione FHD (1920 x 1200 pixel), di una fotocamera posteriore da 5 MP, anteriore da 2 MP e di una batteria da 5.100 mAh.

Huawei MatePad 10.4 2022 si colloca nel mezzo, col pregio di essere il più recente dei tre. La sua scheda tecnica annovera:

display IPS FullView da 10,4 pollici a risoluzione 2000 x 1200

processore octa-core con 4 Cortex-A73 da 2,0 GHz e 4 Cortex-A53 da 1,7 GHz, GPU Mali G51

4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB)

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou, USB Type-C con supporto OTG

fotocamera posteriore da 13 MP con apertura f/1.8, AF e flash LED

fotocamera anteriore da 8 MP con apertura f/2.0 e FF

4 speaker Harman Kardon con Huawei Histen

batteria da 7250 mAh con ricarica rapida fino a 22,5 W

sistema operativo HarmonyOS 2

dimensioni: 245,2 x 154,96 x 7,35 mm, peso di 450 g

Huawei MatePad 11 è la soluzione più adatta ad un utilizzo produttivo e potete vederlo all’opera coi vostri occhi nella nostra recensione.

Leggi anche: migliori tablet del mese

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.