Finalmente ci siamo, il momento del MWC (Mobile World Congress) 2022 è arrivato e Huawei ha deciso di recitare fin da subito un ruolo da protagonista in quel di Barcellona, dove ha appena annunciato il lancio di ben sette nuovi dispositivi abilitati a sfruttare l’altrettanto nuovo sistema Super Device e pensati per mettere tra le mani dei consumatori globali esperienze di smart working più avanzate e innovative. Tra questi spiccano il primo tablet E-Ink dell’azienda Huawei MatePad Paper, il nuovo tablet con HarmonyOS Huawei MatePad.

La gamma di prodotti annunciati comprende anche: l’ultimo laptop di punta Huawei MateBook X Pro, il primo PC all-in-one della casa Huawei MateStation X, il nuovo laptop 2-in-1 Huawei MateBook E, la prima stampante del brand Huawei PixLab X1 e un nuovo speaker portatile. In questa sede, comunque, ci concentreremo esclusivamente sui nuovi tablet.

Tutti pronti per Super Device e Smart Office

Del nuovo sistema Super Device ci siamo occupati in un articolo dedicato, in questa sede vi basti sapere che la collaborazione avanzata e le funzionalità di condivisione all’interno dell’ecosistema Huawei consentono agli utenti di operare al meglio nello Smart Office.

Questi nuovi lanci sono un passo importante nella realizzazione della visione del produttore cinese di una “Boundless Creation e Seamless Communication” per gli uffici intelligenti. In particolare, Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group, ha sottolineato come Huawei abbia rinnovato la propria strategia Seamless AI Life, concentrata sullo sviluppo di dispositivi collaborativi all’interno di cinque scenari principali: Health&Fitness, Smart Home, Travel, Smart Office e Entertainment.

La costruzione del concetto di Super Device parte da lontano: nel 2018, Huawei aveva compiuto il primo passo con la funzione OneHop tra smartphone e PC, nel 2020 era stata la volta della già ottima Multi-screen Collaboration. Tutto questo si è evoluto nel sistema Super Device, che permette a ogni dispositivo di funzionare come un modulo singolo funzionale e aprendo alle condivisione delle risorse.

Tra le novità più importanti di oggi spicca anche il lancio dell’app Huawei Mobile App Engine, che porta le app di AppGallery su PC e che presto sarà disponibile tramite Beta program.

Huawei MatePad e Huawei MatePad Paper al MWC 2022

Venendo ai tablet, i nuovi annunci del MWC 2022 sono due e altrettanto interessanti.

Huawei MatePad Paper

Huawei MatePad Paper è il primo tablet del produttore cinese a fare uso di uno schermo E-Ink, pertanto mette sul piatto un’esperienza di lettura di tutt’altro livello rispetto ai soliti tablet e promette un’esperienza di scrittura più coinvolgente. Attraverso questo nuovo dispositivo, Huawei vuole rendere “paper-less” il lavoro in ufficio.

Passando al dato tecnico, MatePad Paper è dotato di un display E-Ink FullView da 10,3 pollici con un rapporto schermo/corpo dell’86,3%9, alimentato dal Huawei E-Ink Display Enhancement Algorithm, che offre un’esperienza di tocco naturale simile alla carta. Il tablet può essere usato in abbinamento alla Huawei M-Pencil di seconda generazione fornita in dotazione per sfruttare metodi di input come la scrittura a mano, con possibilità di conversione. Tra le altre caratteristiche si segnalano Split-Screen Notes e Annotations.

Il sistema operativo di MatePad Paper è HarmonyOS 2, che permette di sfruttare tutte le funzioni di collaborazione e condivisione con smartphone e PC. Ad esempio, è possibile continuare a leggere sul tablet i contenuti trovati sugli altri dispositivi per una lettura più facile e per ridurre l’affaticamento degli occhi grazie allo schermo E-Ink; a tutto vantaggio di comodità e produttività, il tablet è sfruttabile come unità di archiviazione esterna per il PC attraverso la trasmissione bidirezionale di documenti ed e-book.

Huawei MatePad

Huawei MatePad è il nuovo tablet di riferimento di HarmonyOS, forte di un display FullView 2K da 10,4 pollici con un rapporto schermo/corpo dell’84%, certificato da TÜV Rheinland come dispositivo a bassa luce blu e privo di sfarfallio e dotato di supporto alla funzione Natural Tone.

Anche questo modello supporta la M-Pencil di seconda generazione e tante funzioni come Huawei Free Script, Annotations e Take Snippet per prendere appunti in modo più comodo. Inoltre, in modalità landscape dispone delle funzioni dedicate Multi-window e App Multiplier.

Alimentato da HarmonyOS 2, il nuovo Huawei MatePad può sfruttare tutte le funzioni di collaborazione e condivisione con altri dispositivi Huawei, come drag and drop dei file con smartphone, Mirror, Extend e Collaborate con PC.

In attesa di maggiori informzioni su prezzi e disponibilità, è interessante l’annuncio fatto da Huawei, che offrirà i nuovi prodotti anche alle imprese dell’Europa Occidentale, muovendo il suo primo passo nel panorama B2B al fine di portare più efficienza e produttività anche a livello aziendale.

