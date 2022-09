Il fine settimana non ci lascia sprovvisti di offerte e ancora una volta è Amazon a fare la voce grossa: in questo caso ci troviamo nel bel mezzo di una selezione e non parliamo neppure di smartphone, bensì del nuovo smartwatch Samsung Galaxy Watch5, che ha appena toccato dei nuovi prezzi minimi tramite il colosso dello shopping online.

Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato una copiosa quantità di offerte per il mondo Android e in molti casi compariva il nome di Samsung: dal Samsung Spotlight Festival sullo store online del produttore sudcoreano al volantino Samsung Galaxy Week di MediaWorld, passando per singole offerte ugualmente degne di nota. Anche oggi c’è la possibilità risparmiare scegliendo un prodotto Samsung.

Samsung Galaxy Watch5 in offerta su Amazon: nuovi minimi

In questa occasione, parliamo di wearable, anzi di un solo wearable: lo smartwatch Samsung Galaxy Watch5. Presentato ufficialmente poco più di un mese fa in coppia col più ambizioso e costoso Samsung Galaxy Watch5 Pro, questo modello aspira a raccogliere l’eredità di modelli di grande successo magari conquistando altrettanti consensi. A tale scopo, la disponibilità di offerte ghiotte giocherà un ruolo tutt’altro che trascurabile.

Nel momento in cui scriviamo, Samsung Galaxy Watch5 si trova in offerta su Amazon in versione solo Bluetooth ma nei due formati da 40 mm e 44 mm e in entrambi i casi ha raggiunto un nuovo minimo storico: il modello più piccolo è disponibile all’acquisto a 231,09 euro, scontato del 23% rispetto al prezzo di listino (299 euro); quello più grande si può acquistare ad un minimo di 274,29 euro (in sconto del 17% rispetto al listino di 329 euro). Ecco i link diretti per acquistare le varie colorazioni in sconto:

Tutti i prodotti elencati sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti.

Perché acquistare Samsung Galaxy Watch5

Per aiutarvi nella decisione, ecco le specifiche tecniche complete di Samsung Galaxy Watch5:

display Sapphire Crystal Super AMOLED 40 mm: 1,2 pollici a risoluzione 396 x 396 (330 ppi) 44 mm: 1,4 pollici a risoluzione 450 x 450 (330 ppi)

SoC Exynos W920 dual core a 1,18 GHz

1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna

connettività LTE (sulla versione apposita), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS

cassa in Armor Aluminum e cinturino Sport Band

certificazione IP68 (5 ATM), MIL-STD-810H

sensore BioActive (frequenza cardiaca ottica, tracciato elettrocardiaco, analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità

batteria da 284 mAh (40 mm) o da 410 mAh (44 mm) con ricarica rapida wireless

sistema operativo Wear OS 3.5 Powered by Samsung con One UI Watch 4.5

compatibilità: da Android 8.0 Oreo con almeno 1,5 GB di RAM

dimensioni e peso: 40 mm: 39,3 x 40,4 x 9,8 mm, 28,7 g 44 mm: 43,3 x 44,4 x 9,8 mm, 33,5 g



