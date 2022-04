Huawei MatePad è il nuovo tablet intelligente pensato per lo studio e per il lavoro. Presentato durante il MWC 2022 insieme a MatePad Paper, il dispositivo viene lanciato in Italia sul Huawei Store: andiamo a scoprire tutti i dettagli e i prezzi di vendita.

Huawei MatePad sbarca in Italia con display FullView e HarmonyOS 2

Il nuovo Huawei MatePad, da non confondere con il modello omonimo uscito un paio di anni fa, punta alla produttività e allo studio, ma anche all’utilizzo di tutti i giorni, con un design che mischia con equilibrio aspetto esteriore ed esperienza utente. Il tablet è dotato di uno schermo FullView da 10,4 pollici a risoluzione 2K, compatibile con la Huawei M-Pencil di seconda generazione: quest’ultima può rivelarsi utile non solo per prendere appunti, ma anche come strumento per la collaborazione multi-screen e cross-device tra smartphone e PC.

Il display offre un rapporto schermo-corpo dell’84% e una cornice micro-curva che fa sembrare il dispositivo ancora più sottile, permettendogli di adattarsi meglio alla mano. Presente la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free, che attesta la capacità del tablet di ridurre al minimo l’impatto dello schermo sugli occhi.

Il pennino di seconda generazione offre funzionalità di stilo anche a livello di sistema, con Huawei FreeScript, Annotate e Take snippet, che rendono l’inserimento della scrittura a mano più comoda e fluida. Il nuovo MatePad ha anche ottimizzato il puntatore del mouse, consentendo al cursore di avere una modalità corrispondente: passando ad esempio su un’app è possibile visualizzarne un’anteprima.

“Con il lancio di questo dispositivo, Huawei arricchisce la sua offerta nella categoria tablet a supporto degli utenti più giovani interessati alla creatività o che si affacciano per la prima volta alla produttività e al lavoro“, afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. “Huawei Matepad offre il meglio della tecnologia Huawei grazie alle numerose possibilità di collaborazione con tutti i prodotti dell’ecosistema Huawei, andando a garantire una “seamless experience” anche ad un target che si approccia all’utilizzo professionale del tablet in maniera diversa: studenti, universitari, giovani lavoratori.”

A livello sonoro il tablet mette a disposizione un sistema audio a quattro canali e quattro altoparlanti, accompagnati dalla sintonizzazione professionale di Harman Kardon. A bordo anche tre microfoni e una tecnologia di cancellazione del rumore sviluppata dalla casa cinese, con algoritmi in grado di distinguere in tempo reale voci e rumori e filtrarli per una migliore esperienza.

La batteria è da 7250 mAh e secondo Huawei garantisce una durata in standby fino a 28 giorni, oppure fino a 12 ore di riproduzione video a 1080p. Nel caso ciò non fosse sufficiente entrerebbe in gioco la ricarica rapida Huawei SuperCharge da 22,5 W, che richiede 2,5 ore per una ricarica completa.

Ecco la scheda tecnica completa del nuovo Huawei MatePad:

display IPS FullView da 10,4 pollici a risoluzione 2000 x 1200

processore octa-core con 4 Cortex-A73 da 2,0 GHz e 4 Cortex-A53 da 1,7 GHz, GPU Mali G51

4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB)

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou, USB Type-C con supporto OTG

fotocamera posteriore da 13 MP con apertura f/1.8, AF e flash LED

fotocamera anteriore da 8 MP con apertura f/2.0 e FF

4 speaker Harman Kardon con Huawei Histen

batteria da 7250 mAh con ricarica rapida fino a 22,5 W

sistema operativo HarmonyOS 2

dimensioni: 245,2 x 154,96 x 7,35 mm, peso di 450 g

Il tablet dispone di HarmonyOS 2, con varie funzionalità pensate per la produttività e l’esperienza d’ufficio. A bordo sono presenti ad esempio le funzioni Multi-Window e App-Multiplier: la prima permette di aprire simultaneamente fino a quattro applicazioni diverse, mentre la seconda si rivolge alla maggior parte delle app che non supportano la modalità orizzontale per utilizzarle pienamente.

Come membro della famiglia Super Device di Huawei, il tablet può connettersi a tutto l’ecosistema di dispositivi del marchio cinese. La collaborazione con lo smartphone permette di trasferire documenti tramite drag and drop e di utilizzare il MatePad per controllare lo smartphone, sfruttando i vantaggi offerti dallo schermo più grande, la tastiera e il pennino. La collaborazione con il PC permette di trascinare contenuti e file tra i due, condividendo tastiera e mouse; non mancano le modalità Mirror, Extend e Collaborate, per un supporto più efficiente nelle varie attività.

Prezzo e uscita di Huawei MatePad

Huawei MatePad è disponibile da oggi sul Huawei Store al prezzo consigliato di 249,90 euro nella versione 4-64 GB e di 299,90 euro in quella 4-128 GB. Acquistandolo entro il 10 maggio 2022 sarà possibile ottenere in omaggio una MatePad Flip Cover (valore di 24,90 euro) o avere M-Pencil 2 (valore di 129,90 euro) o Huawei FreeBuds 4i (valore di 89 euro) con l’aggiunta di 39,90 euro.

