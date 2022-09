Samsung Galaxy Z Fold4 5G è uno smartphone che recita un ruolo di primaria importanza in un segmento di mercato ancora nuovo come quello dei pieghevoli e dove i numeri delle vendite sono legati in gran parte ai più economici modelli clamshell, pertanto quando si parla di offerte come quella che vediamo oggi si pensa più ad una maggiore appetibilità dei prodotti che ad un risparmio vero e proprio.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G in offerta su eBay

Infatti, per trovare Samsung Galaxy Z Fold4 5G nuovamente in offerta ad un prezzo meno proibitivo è necessario muoversi sul marketplace di eBay. A differenza di quanto visto ad inizio settimana, questa volta non c’è possibilità di scegliere né in relazione ai tagli di memoria, né tantomeno per la colorazione. La riduzione di spesa rispetto al prezzo di listino è comunque degna di nota, parliamo infatti di 439,10 euro in meno per la variante corrispondente. Scontistiche così forti potrebbero giustamente far drizzare le antenne a tutti gli interessati e magari insospettire un po’ gli utenti più smaliziati, ma potete stare tranquilli: si tratta di un rivenditore professionale e anche provvisto di un ottimo feedback — potete controllare con i vostri occhi cliccando su questo link —, insomma nulla di poco affidabile e nessun campanello d’allarme.

Venendo all’offerta in sé, Samsung Galaxy Z Fold4 5G è disponibile all’acquisto al prezzo di 1.439,90 euro nel taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e nella sola colorazione Beige. Come detto, parliamo di oltre 400 euro in meno rispetto al listino ufficiale (che è di 1.879 euro per questo taglio di memoria). Se 256 GB di storage vi bastano e il colore incontra i vostri gusti, ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy Z Fold4 5G 12 GB + 256 GB Beige a 1.439,90 euro

Lo smartphone si trova in Italia e mette a disposizione una soluzione di spedizione gratuita (spedizione gratis entro 2 giorni, con consegna entro mercoledì 21 settembre); del feedback del venditore già si è detto (99,6%), ma giova rimarcare come non manchino neppure la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Perché scegliere Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Samsung Galaxy Z Fold4 5G è uno smartphone unico nel suo genere sotto diversi punti di vista, in sede di presentazione avevamo parlato di una ridefinizione del concetto di produttività mobile e le prove sul campo lo hanno pienamente confermato: il dispositivo unisce funzioni figlie del connubio tra Android 12L e One UI 4.1.1 ad un supporto software senza eguali nel panorama Android.

Di seguito trovate un riepilogo della sua scheda tecnica completa:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex 21,6:18 da 7,6 pollici a risoluzione QXGA+ (2176 x 1812) con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2x 23,1:9 da 6,2 pollici a risoluzione HD+ (2316 x 904) con refresh rate adattivo da 48 a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core

12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 123° FoV) e tele da 10 MP (PDAF, f/2.4, OIS, zoom ottico 3x)

fotocamera anteriore esterna da 10 MP (f/2.2) integrata con foro nel display

fotocamera interna da 4 MP (f/1.8) sotto al display

connettività 5G (dual SIM + eSIM), Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 + 6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galilo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

batteria da 4400 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare

dimensioni: da chiuso 67,1 x 155,1 x 14,2/15,8 mm, da aperto 130,1 x 155,1 x 6,3 mm, peso di 263 g

sistema operativo: Android 12L con One UI 4.1.1

E per vederlo all’opera non dovete fare altro che gustarvi la nostra recensione.

