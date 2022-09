Se state valutando un nuovo smartphone Android e in particolare siete interessati a un prodotto OnePlus, sappiate che questi potrebbero essere i giorni giusti per cedere alla tentazione: su Amazon sono infatti disponibili alcuni generosi coupon che consentono di risparmiare fino a 150 euro su alcuni dispositivi del produttore cinese. Scopriamo insieme come approfittarne.

Su Amazon sono disponibili coupon per sconti fino a 150 euro sugli smartphone OnePlus

Su Amazon sono disponibili coupon da 50, 100 o 150 euro su alcuni dei principali smartphone della casa cinese, come ad esempio OnePlus 10 Pro, OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Nord CE 2 5G, in varie configurazioni e colorazioni. A meno di esaurimento scorte, sono tutti disponibili sul sito, venduti e spediti direttamente da Amazon (con tutte le garanzie che questo comporta) con consegna rapida.

Come utilizzare i coupon? È semplicissimo: non dovete fare altro che seguire il link qui in basso che riguarda il prodotto che vi interessa, spuntare la casella “Coupon” entro il 23 settembre 2022 (o entro l’esaurimento dei coupon), come mostrato nell’immagine qui sotto, e aggiungere il prodotto al carrello.

I coupon Amazon permettono di arrivare ai seguenti prezzi, alcuni più interessanti di altri:

Per non perdervi tutte le offerte migliori del momento, oltre che continuare a seguirci, potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech: trovate il link diretto in fondo. Per tutti gli altri sconti disponibili su Amazon in queste ore potete seguire questo link.

