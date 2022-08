L’attesa è finita, e Samsung ha ufficialmente presentato al mondo i suoi nuovi smartphone pieghevoli durante l’evento Galaxy Unpacked di oggi. Diamo il benvenuto a Samsung Galaxy Z Flip4 e Samsung Galaxy Z Fold4 e andiamo a scoprire tutto su di loro, dalle specifiche tecniche alle funzionalità, passando ovviamente per i prezzi e le date di uscita per l’Italia.

Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 sono ufficiali e combinano il meglio della tecnologia del produttore

Giunta ormai alla quarta generazione, la serie Galaxy Z continua ad accogliere miglioramenti offrendo con Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 una produttività ottimizzata, maggiori possibilità di personalizzazione e nuove esperienze fotografiche con FlexCam.

“I pieghevoli Galaxy di Samsung sono radicati nella filosofia di apertura che ci caratterizza e garantiscono nuove possibilità di personalizzazione completa, sia al proprio interno che esternamente. Nati dalla collaborazione con i nostri eccellenti partner, i nuovi dispositivi foldable offrono esperienze mobile senza precedenti, che soddisfano le esigenze dei nostri utenti più dinamici“, ha dichiarato il Dr. TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Grazie alla nostra ostinata determinazione e alla posizione di leader nel settore, l’entusiasmo verso i dispositivi pieghevoli è in costante crescita. Siamo riusciti a trasformare questa categoria da un progetto di nicchia a una lineup di dispositivi mainstream, utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo“.

Galaxy Z Flip4 parte dal successo di questo formato ormai divenuto iconico, arricchendosi di funzioni chiave, nuove ottimizzazioni per il comparto fotografico (sia foto sia video), una batteria più grande e ulteriori possibilità di personalizzazione, pur mantenendo un design compatto. Z Fold4 offre la più completa esperienza smartphone di Samsung con un design dinamico, schermi ancora più immersivi e funzionalità multitasking avanzate che richiamano il mondo dei laptop.

Procediamo con ordine e andiamo a scoprirli uno alla volta.

Samsung Galaxy Z Flip4 è ancora più maturo ed elegante

Samsung Galaxy Z Flip4 non è uno smartphone tradizionale, ovviamente, ma il suo particolare aspetto con apertura a conchiglia nasconde un cuore da vero flagship. All’interno possiamo infatti trovare il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core (1 core a 3,18 GHz + 3 core a 2,7 GHz + 4 core a 2 GHz), affiancato da 8 GB di RAM e da 128, 256 o 512 GB di memoria interna.

Due gli schermi a bordo, uno principale e pieghevole e uno di piccole dimensioni, ideale per leggere rapidamente le notifiche, visualizzare il nome del chiamante e per tante altre operazioni, come fare partire chiamate, rispondere ai messaggi e controllare il widget di SmartThings Scene. All’interno abbiamo un display Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ e un refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, che consente di aumentare l’efficienza energetica. All’esterno un pannello Super AMOLED da 1,9 pollici a risoluzione 260 x 512.

La doppia fotocamera posteriore, o forse faremmo meglio a dire esterna, è costituita da un sensore principale Dual Pixel da 12 MP con stabilizzazione ottica (con un sensore più luminoso del 65% rispetto al predecessore) e da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP con 123° di campo visivo. All’interno il piccolo foro nello schermo ospita una fotocamera da 10 MP. Per girare video o scattare selfie di gruppo senza usare le mani basta piegare leggermente lo smartphone per attivare FlexCam, ottimizzato per le piattaforme social più popolari (come Instagram, Facebook e WhatsApp) grazie alla collaborazione con Meta.

È possibile scattare selfie di qualità direttamente dal display esterno sfruttando la fotocamera principale e la funzione Scatto Rapido, ulteriormente migliorata, ma anche registrare video nella stessa modalità per poi passare a quella Flex e continuare a registrare a mani libere senza interruzioni. Scatto Rapido permette poi di eseguire autoscatti e visualizzarne l’anteprima nelle proporzioni reali.

Un altro miglioramento rispetto al predecessore è costituito dalla batteria, in questo caso da 3700 mAh. Grazie alla Ricarica Ultra-Rapida da 25 W si può raggiungere il 50% in circa 30 minuti attaccati alla presa.

Ecco la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy Z Flip4:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2640 x 1080) con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Super AMOLED da 1,9 pollici a risoluzione 260 x 512

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core

8 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera esterna con sensore principale da 12 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8) e ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 123° FoV)

fotocamera anteriore interna da 10 MP (f/2.4) integrata con foro nel display

connettività 5G (single SIM + eSIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galilo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

contro l’acqua batteria da 3700 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare

dimensioni : da chiuso 71,9 x 84,9 x 15,9/17,1 mm, da aperto 71,9 x 165,2 x 6,9 mm, peso di 187 g

: da chiuso 71,9 x 84,9 x 15,9/17,1 mm, da aperto 71,9 x 165,2 x 6,9 mm, di 187 g sistema operativo: Android 12 con One UI 4.1.1

Il design compatto a conchiglia di Galaxy Z Flip4 viene definito dal produttore come il più elegante di sempre e si distingue grazie a una cerniera più sottile, a bordi più ottimizzati e al retro in vetro opaco in contrasto con la scocca in metallo lucido. Lo smartphone pieghevole viene commercializzato nelle colorazioni Bora Purple, Graphite, Pink Gold e Blue, ma con la Bespoke Edition vengono offerti colori per un totale di 75 combinazioni tra cui scegliere, in modo che ciascun utente possa decidere liberamente il look più di suo gradimento. Per la scocca sono disponibili le opzioni Black, Silver o Gold, per fronte e retro quelle Yellow, White, Navy, Khaki o Red (a seconda dei Paesi potrebbero esserci variazioni). La versione Bespoke è disponibile solo sul sito Samsung Shop e richiede tra le 3 e le 4 settimane per la consegna.

Lo smartphone può essere completamente personalizzato anche internamente grazie alla One UI 4.1.1 basata su Android 12: i Temi Galaxy sullo schermo esterno e su quello principale permettono di arricchire l’esperienza e cercare il proprio stile tra font, icone e design personalizzati. Sullo schermo esterno possono essere scelti aspetti differenti per l’orologio, ma si può anche modificare lo sfondo in diversi formati come immagini, GIF o brevi video.

Galaxy Z Fold4 racchiude tutta la competenza di Samsung nella tecnologia mobile

Samsung Galaxy Z Fold4 viene definito come lo smartphone più potente mai realizzato dal produttore ed è frutto delle costanti innovazioni Galaxy nel settore. Si tratta inoltre del primo dispositivo del marchio dotato di Android 12L, la versione del robottino specificatamente dedicata ai prodotti con schermi ampi.

Grazie anche a quest’ultimo il multitasking è più avanzato che mai e dunque ne guadagna la produttività. La nuova Barra delle applicazioni offre un layout simile a quello di un PC e permette di accedere alle app preferite e recenti. Basta inoltre un solo gesto per passare dalle applicazioni a schermo intero alle finestre pop-up oppure per dividere a metà lo schermo.

La partnership di Samsung con Google e Microsoft consente di fare il salto di qualità proprio a livello di multitasking. Le app della casa di Mountain View, come Chrome e Gmail, supportano il drag-and-drop con la possibilità di copiare e incollare velocemente link, immagini e tanto altro da un’app all’altra. Ora è possibile connettersi con più persone e condividere le attività virtuali: ad esempio, mentre si esegue una videochiamata con Google Meet si possono vedere in compagnia video su YouTube o giocare ai videogiochi.

Grazie agli accordi con Microsoft, l’intera suite Office e Outlook è ora ottimizzata per l’uso su schermi pieghevoli, con più informazioni su schermo e modalità più rapide di interazione coi contenuti. Con la S Pen, introdotta per la prima volta sulla gamma con Galaxy Fold3 5G, si possono prendere appunti al volo, disegnare e non solo: una volta terminato l’utilizzo, il pennino si può riporre nell’alloggiamento della Standing Cover with Pen (in vendita separatamente con S Pen inclusa).

Galaxy Z Fold4 offre due schermi Dynamic AMOLED 2x: all’esterno abbiamo un 23,1:9 da 6,2 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate adattivo (tra 48 e 120 Hz), mentre all’interno il pannello principale, un Infinity Flex 21,6:18 da 7,6 pollici a risoluzione QXGA+ con refresh rate adattivo (tra 1 e 120 Hz). Quest’ultimo nasconde una fotocamera sotto al display (UDC) meno visibile rispetto alla precedente generazione e dotata di una nuova disposizione sub-pixel a dispersione. Il display principale permette di utilizzare app appositamente ottimizzate per la fruizione su ampie diagonali (come Facebook e altre app social), ma anche di guardare contenuti senza dover reggere il dispositivo grazie alla modalità Flex. Per le app non ottimizzate è comunque possibile controllare il device senza interrompere la riproduzione grazie al nuovo Touchpad della modalità Flex, che permette di mettere in pausa, mandare indietro, aumentare o diminuire lo zoom e non solo.

Il cuore dello smartphone è lo stesso del “fratello” più in alto: a bordo abbiamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core con connettività 5G, affiancato da 12 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto in tutto da cinque sensori: alla fotocamera sotto al display da 4 MP già accennata, si aggiunge quella esterna da 10 MP integrata con un piccolo foro centrale e la tripla fotocamera esterna. Quest’ultima offre un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (più luminoso del 23% rispetto alla precedente generazione), uno ultra-grandangolare da 12 MP e uno tele da 10 MP con zoom ottico 3x. Tra le funzionalità più interessanti possiamo citare lo Space Zoom 30x, la modalità Capture View, la Doppia Anteprima e i Selfie con la fotocamera posteriore.

Ecco la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy Z Fold4:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex 21,6:18 da 7,6 pollici a risoluzione QXGA+ (2176 x 1812) con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2x 23,1:9 da 6,2 pollici a risoluzione HD+ (2316 x 904) con refresh rate adattivo da 48 a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core

12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 123° FoV) e tele da 10 MP (PDAF, f/2.4, OIS, zoom ottico 3x)

fotocamera anteriore esterna da 10 MP (f/2.2) integrata con foro nel display

fotocamera interna da 4 MP (f/1.8) sotto al display

connettività 5G (dual SIM + eSIM), Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 + 6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galilo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

contro l’acqua batteria da 4400 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare

dimensioni : da chiuso 67,1 x 155,1 x 14,2/15,8 mm, da aperto 130,1 x 155,1 x 6,3 mm, peso di 263 g

: da chiuso 67,1 x 155,1 x 14,2/15,8 mm, da aperto 130,1 x 155,1 x 6,3 mm, di 263 g sistema operativo: Android 12 con One UI 4.1.1

Il nuovo smartphone pieghevole offre un design con cerniera più sottile, un peso più contenuto, bordi ancora più sottili e uno schermo esterno più ampio, che migliora le interazioni a una mano. Esattamente come Z Flip4, Z Fold4 può contare sull’Armor Aluminium delle scocche e della copertura della cerniera e sul Corning Gorilla Glass Victus+, che protegge pannello esterno e vetro posteriore. Anche la resistenza del pannello interno è stata migliorata dalla struttura a strati ottimizzata, che contribuisce a ridurre i danni provocati dalle sollecitazioni esterne.

Il dispositivo viene commercializzato nelle colorazioni Graygreen, Beige, Phantom Black e Burgundy, con Standing Cover with Pen abbinate (vendute separatamente).

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 sono disponibili in preordine in Italia già a partire da oggi, 10 agosto 2022, fino al 25 dello stesso mese. Chi procederà al preordine in questo lasso di tempo riceverà gratuitamente un anno di Samsung Care+ con copertura per le cadute o crepature dello schermo (maggiori informazioni sul sito), ma non solo. Chi preordinerà presso i negozi delle principali insegne di elettronica e presso TIM riceverà in omaggio 6 mesi di abbonamento al piano standard di DAZN, mentre chi lo farà attraverso Vodafone e WINDTRE avrà 12 mesi di abbonamento al piano standard Netflix.

Samsung Galaxy Z Fold4 è disponibile in tre configurazioni nelle colorazioni Graygreen, Beige, Phantom Black e Burgundy (quest’ultima solo sul Samsung Shop ufficiale) ai seguenti prezzi consigliati:

12-256 GB a 1879 euro

12-512 GB a 1999 euro

12 GB – 1 TB a 2249 euro (solo Samsung Shop)

Samsung Galaxy Z Flip4 è acquistabile in tre versioni nelle colorazioni Bora Purple, Graphite, Pink Gold e Blue (oltre alle combinazioni offerte dal programma Bespoke) ai seguenti prezzi consigliati:

8-128 GB a 1149 euro

8-256 GB a 1199 euro

8-512 GB a 1329 euro

Prima di chiudere, vale la pena spendere due parole sul programma Galaxy for the Planet, che prevede l’integrazione continua di plastiche riciclate e la creazione di nuovi materiali in collaborazione con partner leader in questo ambito. Dal lancio della serie Galaxy S22, Samsung usa materiali riciclati per gli imballaggi e per l’hardware stesso dei prodotti: la nuova serie Z sfrutta anche plastiche recuperate dagli oceani nei componenti chiave e il 100% di carta riciclata per gli imballaggi. Questi ultimi sono stati ridotti a livello di volume fino al 58% rispetto alla prima generazione di pieghevoli, e ciò comporta secondo i dati forniti dal produttore un risparmio di 10.000 tonnellate di emissioni di carbonio dovute al trasporto.

