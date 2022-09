OPPO rinnova la sua linea Reno da sempre contraddistinta da un design elegante e prestazioni di alto livello a cui, quest’anno, si accentua ancor di più l’aspetto fotografico. Lo fa con una selfie camera rinnovata e col co-processore d’immagine MariSilicon X, non rinuncia quasi a niente ma accusa i problemi dei nostri tempi per cui non mancano alcune rinunce. Nella nostra recensione di Oppo Reno8 Pro 5G c’è tutto quello che devi sapere.

Unboxing di Oppo Reno8 Pro 5G

Nella confezione di Oppo Reno8 Pro è presente un cavo per ricarica e trasferimento file USB Type-C / USB Type-A e un caricabatterie da 80 W.

Video recensione di Oppo Reno8 Pro 5G

Design & Ergonomia

Il design di Oppo Reno8 Pro 5G fa sicuramente un’ottima impressione, l’azienda lavora su questo punto ad ogni nuovo modello cercando di inventarsi sempre qualcosa di nuovo, in parte riuscendoci. Ha uno spessore ridotto di 7,34 mm e un peso di 186 grammi che, per un telefono così grande (161.2 x 74.2 x 7.3mm) sorprende abbastanza. Ha un telaio realizzato in lega di alluminio mentre sul retro è incollato un pannello in vetro lucido realizzato in Gorilla Glass 5, senza interruzioni sul modulo fotografico costituito comunque da un rialzo con forme armoniose e in continuità con la scocca. Molto scenico in quanto specchiato con l’unico neo di sporcarsi facilmente di ditate e di sembrare più grande di quanto sia in realtà, complice l’inserto fotografico davvero molto importante. In quanto a resistenza lo smartphone gode della certificazione IP54, non potrete usarlo sott’acqua ma resiste tranquillamente a pioggia e qualche schizzo.

Frontalmente Oppo ha lavorato alacremente per ottimizzare al minimo i bordi, non sono simmetrici lungo i 4 lati ma il bordo destro e sinistro sono quasi a filo con la scocca, questo permette di godersi appieno le dimensioni generose di questo smartphone disponendo di un ampio display da 6,7 pollici con tecnologia HDR10+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, certificato HDR sia con Netflix che con Amazon prime Video. È molto luminoso, i colori sono vivaci e gli angoli di visione perfetti. È sicuramente un display migliore rispetto a quello che si trova su Realme GT Neo 3 (150 W) e OnePlus 10T dal prezzo simile. Ci sono due altoparlanti stereo dal volume particolarmente alto ma con un suono chiaro anche quando sono al massimo.

Sotto al display è presente il sensore di impronte digitali che come da tradizione funziona molto bene.

Oppo Reno 8 Pro 5G non offre spazio di archiviazione espandibile, ma ha due slot SIM 5G per due schede nano-SIM. Il telefono supporta lo standby dual-5G insieme a varie bande 5G standalone (SA) e non standalone (NSA). Altre opzioni di connettività includono Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC.

Funzionalità

Oppo Reno8 Pro 5G arriva sul mercato con Android 12 ColorOS 12.1.1, sono garantiti poi 2 aggiornamenti di Android e 3 anni di patch di sicurezza.

Il software è classico per chi conosce il brand. C’è la possibilità di personalizzare i colori del sistema in base allo sfondo selezionato, un font esclusivo e la tecnologia O-Haptics per migliorare il sistema di vibrazione. Questo sfrutta un motorino lineare e fornisce un feedback molto preciso durante la digitazione del testo sulla tastiera o durante la riproduzione di suonerie 3D, una delle poche funzionalità ancora esclusiva di Oppo e non presente su smartphone Realme e OnePlus.

Non mancano poi le varie funzionalità di spazio privato per nascondere file o applicazioni, la possibilità di usare più account per una stessa applicazione andandole a sdoppiare, le applicazioni in finestra e le funzioni di semplificazione per l’utilizzo da una sola mano.

Prestazioni

Il cuore pulsante è un MediaTek Dimensity 8100-Max, un processore di fascia alta votato alle performance, pronto per affrontare qualsiasi esigenza e qualsiasi situazione. Si tratta di un ottimo processore che se da una parte offre prestazioni, dall’altra non sembra particolarmente esoso nei consumi. È affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Inutile dire che non presenti praticamente mai un tentennamento, anche durante le sessioni di utilizzo più impegnative o durante il gaming coi titoli più pesanti.

Fotocamera

Oppo Reno8 Pro 5G scommette tutto sue due sensori fotografici: la selfie camera che è da 32 megapixel, un sensore appositamente disegnato per Oppo da Sony, mentre sul retro sul sensore principale da 50 megapixel IMX766. A supporto di Oppo Reno 8 Pro c’è poi il co-processore d’immagine MariSilicon X, lo stesso che ritroviamo sullo serie di fascia alta Oppo Find X5, un chip dedicato all’ottimizzazione e al miglioramento delle fotografie in tutte le situazioni, soprattutto quelle con poca luce che sono tipicamente più difficili. Dispone poi inoltre di una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Davvero un peccato il downgrade rispetto a Oppo Reno6 Pro che invece disponeva di una ultra grandangolare da 16 megapixel e un sensore zoom da 13 megapixel.

La fotocamera macro sembra semplicemente lì per riempire la scheda tecnica poiché è piuttosto complicato catturare una foto utilizzabile a causa del fuoco fisso. A differenza della maggior parte dei telefoni di OnePlus e Realme, l’abilitazione della funzione di miglioramento della scena AI su Reno 8 Pro 5G è effettivamente utilizzato durante le poiché riesce a offrire una gamma dinamica migliore, soprattutto alla luce del giorno.

I selfie sono nitidi, con dettagli e gamma dinamica molto buoni alla luce del giorno. Anche i selfie ritratti sono nitidi ma il telefono non è in grado di esporre molto bene lo sfondo. In condizioni di scarsa illuminazione invece le foto sono discrete a condizione che ci sia una fonte di luce nelle vicinanze.

Scattare in condizioni di scarsa illuminazione utilizzando la fotocamera principale in modalità automatica ha buoni risultati, ma la mancanza di stabilizzazione ottica (OIS) si fa sentire. Il telefono scatta automaticamente con esposizioni più lunghe quando necessario (uno-due secondi) e fino a tre secondi quando si utilizza la modalità notturna.

Batteria & Autonomia

La batteria di Oppo Reno 8 Pro è da 4500 mAh e supporta la ricarica veloce a 80W SuperVooc passando da 0 a 50% in soli 11 minuti. In quanto autonomia è relativamente facile arrivare a un giorno e mezzo di utilizzo effettivo, con in media circa 5-6 ore di schermo attivo. Interessante la tecnologia Battery Health Enginge che permette di mantenere fino all’80% della capacità originaria dopo 1.600 cicli di carica completa. Manca invece la ricarica wireless, un peccato dato che alcuni smartphone concorrenti ne dispongono.

In conclusione

Oppo Reno8 Pro 5G è uno smartphone complessivamente completo e che funziona bene. Il suo punto di forza maggiore è indubbiamente la componente tecnologica che vede l’implementazione del co-processore d’immagine MariSilicon X e che, per questo, offre una qualità fotografica notturna di altissimo livello, peccato solo per la scelta dei due sensori fotografici secondari che rappresentano un passo indietro rispetto a quanto offriva Oppo Reno6 Pro.

Oppo Reno8 Pro 5G è disponibile al prezzo di 799 Euro e potete acquistarlo su Amazon o presso qualsiasi catena di elettronica. Cifra particolarmente alta che l’azienda prova a “indorare” con una promozione lancio fino al 30 settembre che regala gli auricolari True Wireless OPPO Enco X2, OPPO Watch Free, una Cover e la possibilità di vincere due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

La nuova Reno8 Series è protagonista di Testa e Resta, il programma esclusivo dedicato ai membri della OPPO Community che offre la possibilità agli utenti di essere selezionati per provare e recensire i dispositivi per un mese, prima di acquistarli. Per partecipare, gli utenti dovranno solo compilare il modulo dedicato sulla piattaforma, entro il 18 settembre. Allo scadere dei 30 giorni di prova, gli utenti selezionati potranno acquistare il dispositivo con il 50% di sconto.