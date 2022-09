Motorola scelto l’Italia — più precisamente Milano — come sede dell’evento internazionale nel corso del quale, ieri sera, ha svelato al mondo i suoi nuovi smartphone di riferimento: Motorola Edge 30 Neo, Motorola Edge 30 Fusion e soprattutto Motorola Edge 30 Ultra, il primo smartphone con una fotocamera che si spinge fino ai 200 megapixel. L’evento ha fornito alla casa alata anche il palcoscenico ideale per l’annuncio della prestigiosa collaborazione con Pantone, riferimento mondiale per brand e designer di tutto il mondo che detta le tendenze nella scelta colori.

Sullo svolgimento a Milano di un evento tanto rilevante per il suo futuro, il produttore ha fatto sapere che:

«La scelta dell’Italia come teatro di questo lancio di rilevanza globale testimonia la centralità del nostro Paese nella strategia di crescita di Motorola, che prevede di incrementare gli investimenti sul territorio per acquisire ancora maggiore visibilità e dare seguito al trend positivo degli ultimi anni».

Motorola con Pantone da Edge 30 Neo

Punto di partenza della prestigiosa partnership con Pantone è Motorola Edge 30 Neo, il più economico del trio di nuovi smartphone. In particolare, lo smartphone viene proposto sul mercato in colorazioni accuratamente ricercate, tra le quali non poteva mancare il Very Peri, eletto colore Pantone dell’anno 2022; le altre opzioni comprendono Aqua Foam, Black Onyx e Ice Palace e sono tutte contraddistinte dalla presenza di un sottile inserto di chip Pantone sul retro con annessa possibilità di personalizzare la parte software dello smartphone integrando il colore nell’interfaccia utente.

Quella con Pantone sarà comunque una collaborazione più estesa, grazie alla quale Motorola avrà accesso privilegiato agli esperti del Pantone Color Institute e disporrà di una gamma di colori selezionati, inclusi quelli eletti come colori dell’anno; la collaborazione porterà inoltre i designer di Motorola a lavorare col Pantone Color Institute per futuri prodotti.

Per il resto, Motorola Edge 30 Neo si segnala per linee eleganti, spessore ridotto e una banda LED che circonda la fotocamera e funge da LED di notifica. Il display OLED da 6,28″ con refresh rate a 120 Hz, gli altoparlanti Dolby Atmos, la ricarica rapida TurboPower a 68 W, la fotocamera principale da 64 MP con OIS e la compatibilità con la funzionalità Ready For sono solo altri tratti identificativi di questo modello.

Motorola Edge 30 Neo: scheda tecnica

SoC: Qualcomm Snapdragon 695, octa core con processo produttivo a 6 nm (2,2 GHz di frequenza massima)

display: pOLED da 6,28 pollici, 20:9, Full HD+ (419 ppi) a 120 Hz

memoria: 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di spazio di archiviazione

fotocamere posteriori: principale wide da 64 MP, apertura f/1.8, OIS ultra grandangolare + macro: 13 MP, FoV 120°, f/2.2 video: Full HD a 60 fps, slowmo in Full HD a 120 fps

fotocamera anteriore: 32 MP, f/2.4, video 1080p@60 fps

audio: stereo, tuning by Dolby Atmos, 3 microfoni

connettività: Dual SIM (5G + 5G), 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB-C 3.1, NFC

certificazione contro acqua e polvere: IP52

software: My UX su base Android 12, Ready For

dimensioni: 152,9 x 71,2 x 7,75 mm

peso: 155 grammi

batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida TurboPower da 68 watt (incluso), wireless a 5 watt

Motorola Edge 30 Ultra: caratteristiche tecniche e primato

Motorola Edge 30 Ultra è uno smartphone molto significativo per il brand, il più importante del trio e questo perché si fregia anche di un primato: pur anticipato dal suo alter ego, Edge 30 Ultra è il primo smartphone — disponibile a livello internazionale — con fotocamera da 200 megapixel. Si tratta, com’è noto, di un sensore Samsung ISOCELL HP1 da 200 Megapixel con supporto al pixel binning 16 in 1 — per pixel grandi 2,56μm —, con OIS e apertura f/1.95.

Anche gli altri numeri di questo modello sono a tutti gli effetti ultra: la fotocamera secondaria ultra-grandangolare è da ben 50 megapixel ed è la stessa che viene sfruttata per la funzione Macro Vision; non manca un più convenzionale teleobiettivo con ingrandimento ottico 2x. Nel complesso, lo smartphone consente di scattare ritratti scegliendo tra varie focali equivalenti: grandangolo (35mm), standard (50mm) o ravvicinato (85mm). La stessa fotocamera frontale spinge sui numeri: 60 megapixel dovrebbero garantire selfie di qualità elevatissima e soprattutto molto ricchi di dettagli.

Tra le altre caratteristiche esagerate dello smartphone non si può non ricordare la ricarica rapida TurboPower a 125 W, mentre quella wireless si ferma a “soli” 50 W.

Da segnalare la chicca estetica delle luci sui bordi, che si illuminano per evidenziare la presenza di notifiche di sorta.

Motorola Edge 30 Ultra: scheda tecnica

SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core con processo produttivo a 4 nm (3,19 GHz di frequenza massima)

display: pOLED Endless Edge da 6,67″ Full HD+ (394 ppi) a 144 Hz, HDR10+

fotocamere posteriori: wide principale da 200 MP (1/1,22″), pixel da 0,64 μm (2,56 μm con pixel binning), apertura f/1.9, OIS ultra grandangolare e Macro Vision: 50 MP, FoV 114°, apertura f/2.2, pixel da 0,64 μm (1,28 μm con pixel binning) teleobiettivo: 12 MP, zoom 2x ottico (ibrido 16x), apertura f/1.6, pixel da 1,22 μm registrazione video: 8K a 30 fps, 4K a 60 fps, slowmotion Full HD a 960 fps

fotocamera anteriore: 60 MP, apertura f/2.2, pixel da 0,61 μm (1,22 μm con pixel binning), video 4K a 30 fps

memoria: 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 128/ 256 / 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1

audio stereo, tuning by Dolby Atmos, 2 microfoni

batteria da 4.610 mAh con ricarica rapida TurboPower da 125 watt (incluso), wireless fino a 50 watt, wireless inversa 10 watt

(incluso), wireless fino a 50 watt, wireless inversa 10 watt certificazione contro acqua e polvere: IP52

software: My UX su base Android 12, Ready For

connettività: Dual SIM (5G + 5G), 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB-C 3.1, NFC

dimensioni 161,76 x 73,5 x 8,39 mm e peso di 199 grammi

Motorola Edge 30 Fusion: caratteristiche tecniche

Il produttore parla di uno smartphone che ridisegna i confini, unendo prestazioni e design, di cui vengono esaltati bordi simmetrici. In questo caso, le prestazioni sono affidate allo Snapdragon 888+ e non mancano un display OLED a 144 Hz, una ricarica rapida da 68 W e altro ancora. Anche qui si segnala la compatibilità con Ready For.

Motorola Edge 30 Fusion: scheda tecnica

SoC: Qualcomm Snapdragon 888+ 5G a 5 nm (3 GHz di frequenza massima)

display: pOLED Endless Edge da 6,55″ in 20:9 con risoluzione Full HD+ (409 ppi), refresh rate a 144 Hz, HDR10+

memoria: 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 128/ 256 / 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1

fotocamere posteriori: wide principale da 50 MP, sensore da 1/1,5″, apertura f/1.8, pixel da 1 μm (2 μm con pixel binning), OIS ultra grandangolare con Macro Vision da 13 MP con FoV 120°, f/2.2, pixel da 1,12 μm sensore di profondità da 2 MP, apertura f/2.4 registrazione video: 8K a 30 fps, 4K a 60 fps, slowmotion Full HD a 960 fps

fotocamera anteriore: 32 MP, apertura f/2.45, pixel da 0,8 μm (1,6 μm con pixel binning), registrazione video in 4K a 30 fps

audio stereo, tuning by Dolby Atmos, 2 microfoni

connettività: Dual SIM (5G + 5G), 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB-C 3.1, NFC

batteria da 4.610 mAh con ricarica rapida TurboPower da 68 watt (incluso)

certificazione contro acqua e polvere: IP52

software: My UX su base Android 12, Ready For

dimensioni di 158,48 x 72 x 7,45 mm e peso di 175 grammi

Prezzi e disponibilità in Italia

La nuova serie di smartphone Motorola propone un’inedita esperienza sensoriale: il brand ha collaborato con Firmenich per creare una fragranza esclusiva che sarà infusa nelle confezioni di vendita. Il tutto con un occhio alla sostenibilità: le confezioni sono prive di plastica, con stampe in soia naturale e oltre il 60% di materiali riciclati post-consumo.

Ecco i prezzi:

Motorola Edge 30 Ultra arriva in Italia nella colorazione Interstellar Black a 999,90 euro

arriva in Italia nella colorazione Interstellar Black a Motorola Edge 30 Fusion arriva in Italia nella colorazione Cosmic Grey a 679,90 euro

arriva in Italia nella colorazione Cosmic Grey a Motorola Edge 30 Neo arriva in Italia nelle colorazioni Very Peri, Black Onyx e Ice Palace a 429,90 euro.

