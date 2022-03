Poco X4 Pro non è il dispositivo che potremmo aspettarci dal nome. Rispetto al passato il produttore cinese ha invertito la rotta, presentando uno smartphone che di Pro ha davvero poco sia nelle prestazioni che nelle scelte fatte. Tutta un’altra cosa rispetto all’ottimo POCO X3 Pro del 2021 che invece portava specifiche tecniche di fascia alta su una fascia di prezzo accattivante. Vediamolo nel dettagli all’interno della nostra recensione.

Video recensione Poco X4 Pro

Design & Ergonomia

Il design di questo Poco X4 Pro è forse uno dei maggiori vanti del dispositivo e risulta in netta contrapposizione con quelle che saranno poi le prestazioni. Il trend di questi anni ci sembra ormai chiaro, dispositivi squadrati e spigolosi per favorire l’ergonomia ma anche per guadagnare quel look premium nonostante il prezzo contenuto.

Lo smartphone è interamente in plastica e non potrebbe essere altrimenti, ma è mascherato bene tanto da avercelo fatto apprezzare durante tutto il periodo di prova. La back cover è lucida, forse troppo, mettendoci nella condizione di doverlo pulire spesso a causa delle orribili impronte lasciate dall’utilizzo.

L’utilizzo di materiali meno nobili va ovviamente a favore del peso, tanto che questo Poco nonostante le dimensioni riesce a pesare 205 grammi. Nonostante questo valore possa spaventare risultano ben distribuiti e non si sentono in mano. Il dispositivo misura 164.19 x 76.1 x 8.12 mm di spessore, quindi non è decisamente piccolo, ma l’usabilità è comunque nella norma.

Frontalmente abbiamo la rivelazione più grande che io abbia mai avuto su uno smartphone in questa fascia di prezzo, il display. L’unità è da 6.67″ AMOLED con refresh rate a 120 Hz, ma quello che colpisce maggiormente è la sua luminosità di picco. Pensate che in utilizzo normale sta intorno 700 nits e arriva a sfiorarne quasi 1200, questo si traduce con una visibilità in esterna degna di smartphone con il triplo del prezzo.

Unico neo, il sensore di prossimità. Come tutti i dispositivi economici del produttore cinese questo è davvero mal funzionante, il che vi causerà spesso l’apertura involontaria di applicazioni quando siete in chiamata.

Prestazioni

La scelta del produttore di montare sul dispositivo uno Snapdragon 695 ci ha lasciato perplessi viste le implicazioni che questo ha nel posizionamento. Solitamente gli smartphone di Poco offrono hardware di livello a prezzi concorrenziali, ma questa volta si è scelto di inserire un SoC che pur essendo dotato di 5G non brilla certo per prestazioni.

Purtroppo il dispositivo risulta poco pronto, mai scattoso è vero ma comunque non all’altezza di molti altri modelli del produttore. Nessun problema invece sull’uso di più applicazioni, i 12 GB di RAM lavorano molto bene e non abbiamo ricaricamenti anomali. Nell’utilizzo Gaming purtroppo sono molto più evidenti le rinunce da digerire in questo comparto e queste potrebbero far scartare il dispositivo a molti.

Funzionalità

Non andremo a ripeterci sul software in quanto anche questo Poco X4 Pro utilizza la solita MIUI di sempre. In particolar modo abbiamo a bordo la versione 13, basata però su Android 11, scelta che non condividiamo assolutamente visto che ci troviamo ormai in fase di sviluppo della seconda generazione successiva.

Se siete amanti delle interfacce orientaleggianti e ricche di personalizzazioni siete comunque nel posto giusto e non rimarrete delusi dal livello di controllo offerto.

Fotocamera

Solitamente quando si testano dispositivi in questa fascia di prezzo non si hanno troppe aspettative, ma Poco X4 Pro ci ha stupito. Il sensore principale del dispositivo è da ben 108 megapixel, supportato da una grandangolare da 8 megapixel e un inutile sensore da 2 megapixel.

Siamo sinceri, gli scatti sono davvero ottimi in condizioni di luminosità ottimale. Anche senza sfruttare la massima risoluzione infatti saranno ricchi di dettaglio e ben bilanciati. Di notte la situazione peggiora leggermente, ma per un utilizzo social non possiamo sicuramente lamentarci.

Il problema si pone se vogliamo invece registrare un video in quanto il produttore ha deciso di limitare la risoluzione massima a FullHD 3o fps. La qualità di registrazione risulta davvero insufficiente e in determinate situazioni il dispositivo è inutilizzabile.

Autonomia

Se state cercando un dispositivo impossibile da scaricare lo avete trovato. La batteria interna da 5000 mAh in accoppiata al processore e all’ottimizzazione software vi permetteranno di fare due giorni di utilizzo senza preoccuparvi di nulla. Si tratta di uno smartphone di riferimento anche in questa fascia di prezzo e non poteva che lasciarci piacevolmente soddisfatti.

In conclusione

Poco X4 Pro sconvolge il suo target e lo fa con una serie di scelte particolari del produttore che per la prima volta decide di sacrificare le prestazioni. Bisogna dire che il prezzo di 249€ nella sua versione base depone sicuramente a suo favore, ma non è una giustificazione per le innumerevoli sbavature e mancanze, soprattutto rispetto all’ancora oggi ottimo POCO X3 Pro.

Purtroppo la concorrenza nella fascia media si fa sempre più spinta, motivo per il quale il produttore deve stare attento ed evitare di commettere questo genere di errori. Rimane il fatto che una volta che i vari street price raggiungeranno i 200€ potrebbe cominciare seriamente a farsi interessante. Speriamo che POCO torni sulla retta via insomma.