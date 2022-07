L’aggiornamento 2.22.16.7 di WhatsApp Beta risolve un problema con gli adesivi

Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’app per Android attraverso il Google Play Beta Program: è disponibile la versione 2.22.16.7. La novità più interessante di questa nuova versione dell’app non è una novità, consiste infatti nel fix di un bug relativo all’invio di sticker a mezzo di tastiere di terze parti.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato tantissime novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Partendo dalle reazioni ai messaggi finalmente disponibili per tutti e persino già rinnovate, ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Senza dimenticare i gruppi allargati fino a 512 persone disponibili per tutti, la lista degli ex partecipanti, il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano i gruppi, la futura possibilità di modifica dei messaggi di testo e di usare avatar nelle videochiamate, l’invio di file con l’aggiunta di didascalie, il doppio codice di verifica per contrastare i furti di account, nuove opzioni per la privacy e lo stato online, il passaggio da Android ad iOS e le note vocali negli aggiornamenti di stato. Nel caso in cui vi foste persi una o più di queste novità, le potete recuperare tramite i link riportati qui sopra, ma adesso andiamo a vedere il piccolo problema con gli adesivi che il team di WhatsApp ha appena risolto.

WhatsApp Beta per Android: le novità dell’aggiornamento 2.22.16.7

Nel nostro articolo di ieri sulla versione 2.22.16.6 di WhatsApp Beta per Android vi avevamo parlato dell’ennesimo aggiornamento migliorativo delle reazioni ai messaggi, con l’anteprima delle stesse ora visibile direttamente nella lista delle chat da alcuni beta tester. Purtroppo, ciò che in quel momento ancora non sapevamo era che con la stessa build dell’app (ma già con la precedente) era stato introdotto anche un bug piuttosto fastidioso che rendeva impossibile l’invio di adesivi da una tastiera di terze parti.

Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, in caso di invio di un adesivo tramite una tastiera di terze parti — nel novero delle quali rientra anche Gboard di Google —, gli utenti colpiti dal bug si ritrovavano un messaggio di errore (fallimento del tentativo di invio) e il crash dell’applicazione.

Per fortuna, il team di WhatsApp è stato solerte nel rilasciare la versione 2.22.16.7 dell’app Beta per Android, che comprende proprio il fix per il bug appena descritto. Insomma, a tutti gli utenti della versione Beta di WhatsApp per Android, e soprattutto a quelli che sono soliti arricchire le proprie conversazioni con adesivi inviati da tastiere di terze parti, si consiglia di installare il prima possibile il nuovo aggiornamento.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Laddove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.