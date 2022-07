Una nuova funzionalità da tempo attesa è in arrivo su WhatsApp per Android, iOS e Desktop. Mark Zuckerberg ha appena annunciato tramite Facebook che finalmente tutti gli utenti possono reagire ai messaggi con qualsiasi emoji e tonalità e non più solo con le sei precedentemente disponibili.

La possibilità di utilizzare qualsiasi emoji come reazione era già disponibile per un numero abbastanza ampio di utenti, ma oggi la funzionalità è utilizzabile da tutti gli utenti di tutte le piattaforme WhatsApp.

Ora tutti possono reagire ai messaggi WhatsApp con qualsiasi emoji

Se la funzionalità è disponibile per il vostro account ora potete reagire a un messaggio con una pressione prolungata sullo stesso e all’estrema destra della barra con le sei reazioni principali che appare vedrete l’icona “+” che vi permetterà di aprire il pannello con tutte le emoji e sceglierne un qualunque.

La tastiera viene richiamata quando si tenta di reagire ai messaggi con un’emoji diversa su WhatsApp beta per Android, mentre su WhatsApp beta per iOS c’è una sezione trascinabile in cui potete facilmente scegliere e cercare qualsiasi emoji.

Se la funzionalità non è disponibile per il vostro account WhatsApp dovrete pazientare ancora un po’, dato che è in rilascio per tutti gli utenti. A seguire trovate il badge per aggiornare l’app WhatsApp per Android tramite il Play Store di Google.

Potrebbe interessarti: Le nostre guide di WhatsApp