WhatsApp Beta si aggiorna alla 2.22.14.12 e risolve un bug fastidioso, di nuovo

Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.14.12. La novità più interessante di questo aggiornamento, a dirla tutta, non consiste in alcuna nuova funzione, bensì nella risoluzione di un bug fastidioso che si presentava in caso di cancellazione di chat.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato tantissime novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Senza dimenticare i gruppi allargati fino a 512 persone disponibili per tutti, la lista degli ex partecipanti, il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano i gruppi, nonché la futura possibilità di modifica dei messaggi di testo, l’invio di file, il doppio codice di verifica per contrastare i furti di account, il ritorno alla vecchia schermata iniziale, nuove opzioni per la privacy e gli aggiornamenti di stato. Qualora vi foste persi alcuna di queste novità, le potete recuperare tramite i link riportati qui sopra, ma adesso diamo uno sguardo a questo piccolo fix in rilascio (per la seconda volta nel giro di pochi giorni).

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.14.12

La settimana scorsa, nell’articolo dedicato alla versione 2.22.14.3 di WhatsApp Beta per Android vi avevamo già parlato esattamente dello stesso fix, che però a quanto pare si è reso necessario per la seconda volta. D’altra parte, la presenza di qualche bug in più è il rovescio della medaglia dell’utilizzare la versione beta di quest’app (ma vale per tutte): un po’ di stabilità in meno e qualche bug in più rappresentano il prezzo da pagare per ottenere per primi tutte le nuove funzioni introdotte dal team di WhatsApp.

Ebbene, nell’articolo menzionato poco sopra vi avevamo segnalato come il team di sviluppo del noto servizio di messaggistica istantanea avesse risolto un bug che si presentava nel momento in cui gli utenti andavano a cancellare una chat. Il problema può essere riassunto così: quando si cancellava una chat, veniva mostrata una notifica persistente di cancellazione, che rimaneva bloccata nella tendina delle notifiche anche una volta raggiunto il 100% (esattamente come si vede nello screenshot qui sotto). Il bug era stato risolto con la versione 2.22.14.3 di WhatsApp Beta per Android, ma per qualche strana ragione era ricomparso con il rilascio dell’aggiornamento 2.22.14.5 beta. Insomma, il team di sviluppo di WhatsApp è stato costretto a correre nuovamente ai ripari con un altro aggiornamento correttivo: la versione 2.22.14.12 di WhatsApp Beta per Android comprende il fix in questione.

Alla luce di quanto detto, se negli ultimi giorni avete cancellato qualche chat di WhatsApp e vi è capitato di imbattervi nel bug descritto, adesso sapete come risolverlo: vi basterà installare la versione più recente della beta.