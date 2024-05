La One UI 6.1 e le funzionalità Galaxy AI sono un vero successo per Samsung: sono già diversi milioni gli utenti europei a utilizzare le funzioni di intelligenza artificiale messe a disposizione prima sulla serie Samsung Galaxy S24, poi su diversi altri modelli (e in arrivo su tanti altri).

One UI 6.1 e le funzioni Galaxy AI di Samsung sono un successo

Le funzionalità di Galaxy AI sono state introdotte insieme alla One UI 6.1 qualche mese fa, con il lancio di Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ma sono arrivate su diversi altri modelli di fascia alta da qualche settimana: a marzo è partito il rollout per Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra.

Dalla data di rilascio, sono 8,8 milioni gli utenti che hanno scaricato l’aggiornamento e stanno utilizzando attivamente le funzioni Galaxy AI: secondo quanto riferito da Samsung, i dati continuano a crescere ed entro la fine del 2024 il produttore punta a superare i 100 milioni di utenti in tutto il mondo. Le funzionalità sono diverse, anche se le più apprezzate sono senza dubbio Traduzione Live, Assistente Trascrizione, Assistente Chat e Cerchia e cerca con Google.

Con Traduzione Live è possibile effettuare traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale attraverso l’app Telefono, mentre l’Assistente Trascrizione può trascrivere, riassumere ed eventualmente tradurre le registrazioni vocali. Assistente Chat è integrato nella tastiera Samsung e permette di correggere errori, perfezionare il tono della conversazione e garantire che la comunicazione avvenga con lo stile e il registro linguistico desiderati. Cerchia e cerca con Google è invece una funzione realizzata in collaborazione con Google e presente anche su Pixel 8 e Pixel 8 Pro: consente di sfruttare un semplice gesto per selezionare un elemento che incuriosisce all’interno della schermata ed effettuare una ricerca.

In base a quanto dichiarato dal produttore, l’80% degli utenti di Galaxy S23 Ultra, quasi il 75% degli utenti di Galaxy Z Fold5 e quasi il 65% degli utenti dei Galaxy Tab S9 hanno scaricato l’aggiornamento alla One UI 6.1, rendendolo uno degli update software più popolari di sempre in casa Samsung. Un paio di settimane fa l’azienda ha annunciato la seconda fase della distribuzione, che porterà Galaxy AI su un numero maggiore di dispositivi: coinvolti questa volta Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra.

La distribuzione della One UI 6.1 e delle funzionalità Galaxy AI per questi ultimi non è ancora partita, ma ci aspettiamo lo faccia da un momento all’altro: Samsung aveva infatti parlato di inizio maggio. Quanto state aspettando l’arrivo dell’aggiornamento per il vostro smartphone o tablet Samsung Galaxy?