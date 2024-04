WhatsApp è senza dubbio una delle applicazioni di messaggistica più apprezzate e utilizzate dagli utenti, viene giornalmente utilizzata per scambiare messaggi di testo e vocali, per effettuare chiamate e videochiamate, o per scambiare file.

Il team di sviluppatori dedicato è costantemente al lavoro nel tentativo di migliorare il servizio offerto ai propri utenti, i lavori iniziali passano solitamente attraverso il canale Beta dell’app tanto che negli ultimi tempi abbiamo visto come l’azienda stia testando un dialer in-app e una novità per i gruppi, altre novità tra favoriti, condivisione e aggiornamenti di stato, o ancora come sia in test la possibilità di creare eventi nei gruppi delle Community.

Nelle ultime ore, una nuova funzione di WhatsApp è diventata ampiamente disponibile per tutti gli utenti, nonostante l’azienda l’avesse annunciata qualche settimana fa.

Tutti gli utenti possono ora fissare fino a tre messaggi in ogni chat su WhatsApp

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, sul finire di marzo, vi avessimo riportato la notizia di una nuova funzionalità introdotta nella popolare app di messaggistica WhatsApp, si trattava della possibilità di fissare fino a tre messaggi in ogni chat, individuale o di gruppo.

Prima di allora l’app consentiva agli utenti di fissare un solo messaggio per ogni conversazione, l’eventuale tentativo di aggiungere un pin a un secondo messaggio avrebbe infatti causato la sostituzione del primo messaggio.

Nonostante come detto la nuova funzione sia stata annunciata circa un mese fa, solo nelle ultime ore sembra che la sua disponibilità sia aumentata raggiungendo praticamente tutti gli utenti.

Ricordiamo che per fissare un messaggio all’interno di una chat, individuale o di gruppo, è sufficiente premere a lungo sul messaggio scelto, cliccare il menù a tre puntini in alto a destra e scegliere la voce “Fissa”; l’applicazione vi farà scegliere il tempo per cui il messaggio viene fissato, le opzioni disponibili sono 24 ore, 7 giorni (scelta predefinita) o 30 giorni.

I messaggi fissati sono visualizzati come banner sospesi e sono selezionabili nella parte alta della conversazione, qualora cercaste di fissare un quarto messaggio, WhatsApp vi avviserà dell’impossibilità dell’operazione, segnalandovi che il nuovo contenuto scelto sostituirà quello più vecchio, come potete notare dall’immagine qui sotto.

Per quel che concerne le chat di gruppo, gli amministratori possono scegliere se tutti i partecipanti hanno o meno la possibilità di fissare i messaggi.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, qualora il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.