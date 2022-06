Il team di sviluppatori di WhatsApp continua senza sosta a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo gli eventuali bug riscontrati dagli utenti e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.14.3.

Le novità della versione 2.22.14.3 di WhatsApp Beta per Android

Ebbene, questa nuova versione dell’app di messaggistica non introduce delle funzionalità studiate per arricchire l’esperienza utente ma risolve un bug che ha causato fastidi a non pochi utenti.

Dopo l’installazione dell’ultima beta 2.22.13 di WhatsApp, infatti, vari utenti hanno riscontrato un problema in caso di cancellazione di conversazioni: così come mostrato dal seguente screenshot, quando si elimina una chat viene visualizzata una notifica persistente bloccata al 100% al centro del pannello delle notifiche.

Ebbene, con la versione 2.22.14.3 di WhatsApp Beta il bug è stato finalmente corretto e gli utenti potranno eliminare di nuovo le loro chat senza problemi.

Fortunatamente il team di sviluppatori ha risolto velocemente il bug in questione ma chi usa le versioni beta di un’applicazione deve essere pronto a correre il rischio che qualcosa possa non andare per il verso giusto.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.14.3 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale release seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp