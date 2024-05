Tra le applicazioni sviluppate dal colosso di Mountain View e preinstallate sugli smartphone dell’azienda c’è Google Telefono, il software proprietario utilizzato come dialer predefinito. Nonostante non si tratti di una delle app più interessanti per alcuni utenti, il software vanta comunque le stesse attenzioni di altre applicazioni da parte dell’azienda.

Negli ultimi tempi abbiamo avuto sotto i nostri occhi gli sforzi della società per migliorare il servizio in questione e dotarlo di nuove funzionalità, abbiamo visto per esempio come l’azienda abbia introdotto un nuovo menù “hamburger” nell’app e indizi per una futura funzione satellitare di emergenza, come sia in lavorazione una nuova funzionalità che aiuterà a identificare i numeri sconosciuti, come sia possibile passare facilmente a una videochiamata su Meet, o ancora come l’app abbia recentemente perso la ricerca di luoghi nelle vicinanze (Nearby places).

Oggi scopriamo insieme un’ulteriore novità in fase di test nell’ultima versione Beta disponibile dell’app, funzionalità che ricorda qualcosa di già visto in Google Messaggi.

L’ultima Beta di Google telefono accoglie Audio Emoji

Sembra che Google abbia deciso di sperimentare qualcosa di diverso nell’app Telefono, si tratta di una funzione abbastanza strana ma che, nei piani di Big G, potrebbe riscuotere l’interesse degli utenti.

Con l’ultima versione Beta del software l’azienda ha iniziato a testare la nuova funzione Audio Emoji: si tratta fondamentalmente di una serie di effetti sonori, collegati ad alcune emoji (Applausi, Risata, Festa, Piangere, Cacca e Rullo di tamburi). Durante una chiamata l’utente ha la possibilità di selezionare uno degli effetti in questione, l’app Telefono riprodurrà un’animazione divertente e un effetto sonoro per un paio di secondi, che verrà sentito da entrambi i partecipanti alla telefonata.

Nelle impostazioni dell’app Google descrive così la nuova funzione: “Esprimi emozioni e stati d’animo con suoni come applausi, risate, trombone triste e altro ancora con emoji toccabili durante una chiamata“. Fortunatamente sembra che ci sia un limite al’utilizzo delle Audio Emoji, l’app impone infatti un tempo di recupero che impedisce di riprodurre i suoni uno dopo l’altro.

Il video che potete vedere qui sopra, condiviso dai colleghi di 9to5Google mostra la nuova funzionalità di Google Telefono in azione e, come potete notare, sono al momento disponibili due modi per accedere alla nuova funzione: oltre all’apposito pulsante che appare nell’interfaccia di chiamata principale, anche nel menù a tre puntini c’è un ulteriore pulsante dedicato. Non è chiaro il motivo di questa scelta ma, trattandosi ancora di una fase di test, è plausibile che Google elimini una delle due opzioni in futuro, prima di rilasciare la novità in forma stabile.

Come già detto la nuova funzione Audio Emoji è attualmente disponibile nell’ultima versione Beta di Google Telefono e potrebbe essere resa disponibile per tutti nelle prossime settimane con la versione stabile dell’app, si tratta di qualcosa che potremmo definire bizzarro, ma siamo certi che nel momento in cui diventerà disponibile vanterà senza dubbio alcuni utenti felici di poterla utilizzare.