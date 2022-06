Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.13.5. La novità più interessante di questo aggiornamento non è in realtà ancora disponibile e attiene ai messaggi eliminati: con una futura versione dell’app, verrà introdotta la possibilità di annullare la cancellazione di un messaggio.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato numerose novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Senza dimenticare i gruppi allargati fino a 512 persone, la lista degli ex partecipanti e il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano le informazioni sulle reazioni, l’invio di file, gli adesivi di Stranger Things e la futura possibilità di modifica dei messaggi di testo. Qualora vi siate persi alcuna di queste novità, potete recuperare tramite i link riportati qui sopra, ma adesso diamo uno sguardo all’orizzonte.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.13.5

WhatsApp, lo sappiamo bene, offre due opzioni per l’eliminazione dei messaggi inviati: Elimina per me ed Elimina per tutti, con quest’ultima che, però, è disponibile soltanto per un limitato periodo di tempo dopo l’invio del messaggio che si intenda eliminare. Ebbene, utilizzare per sbaglio la prima opzione — oppure temporeggiare troppo e rimanere solo con quella a disposizione — non è particolarmente utile: così facendo, come si evince dal nome dell’opzione, il messaggio sparisce solo dalla vista dell’utente, ma rimane al proprio posto per gli altri interlocutori.

Da non poco tempo gli utenti di WhatsApp esprimono dei feedback negativi sulla gestione di questa funzione e da alcuni sono arrivate delle proposte interessanti alle quali pare che il team di sviluppo abbia prestato orecchio. Si era parlato, infatti, di un’opzione per permettere agli utenti di recuperare i messaggi eliminati per errore e adesso WhatsApp ci sta davvero lavorando. Si tratta, in parole povere, della stessa funzione che il servizio già mette a disposizione per gli aggiornamenti di stato: se ne pubblicate uno per sbaglio, avete subito un tasto Annulla in basso a destra per rimediare all’istante.

Ebbene, in futuro, come potete vedere dallo screenshot qui sopra, potrete fare esattamente la stessa cosa anche per i messaggi eliminati usando Elimina per me. Badate bene: proprio come per gli aggiornamenti di stato, anche in questo caso l’opzione sarà disponibile solo per pochi istanti, pertanto dovrete essere rapidi e reattivi nel toccare Annulla.

La funzione in discorso è in fase di sviluppo, dunque non è ancora disponibile per nessuno. Il team di sviluppo sta lavorando per rilasciarla con un futuro aggiornamento dell’app — naturalmente, sia in quella per dispositivi Android che nella controparte per iOS e in Desktop, da cui proveniva il primo avvistamento —, con priorità come sempre ai beta tester, dunque questa rimane una mera anteprima.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Ove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp