Il team di sviluppatori di WhatsApp è costantemente impegnato nel lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e, di tanto in tanto, rilascia anche dei pacchetti di adesivi e nelle scorse ore è arrivato quello dedicato a Stranger Things per le versioni delle app Android, iOS e Desktop.

Il momento scelto dal team di WhatsApp non è casuale, in quanto il pacchetto di adesivi dedicato a Stranger Things arriva proprio in occasione della nuova stagione di questa popolarissima serie TV di Netflix.

Stranger Things sbarca su WhatsApp in un pacchetto di adesivi

Il nuovo pacchetto di adesivi animati si chiama Stranger Things ed è disponibile all’interno del WhatsApp Sticker Store su Android, iOS e applicazione Desktop.

Dato che il pacchetto è in fase di rilascio, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima che sia effettivamente disponibile per tutti gli utenti. Se il vostro account non dovesse essere stato ancora abilitato, potete raggiungere il pacchetto sfruttando questo link.

Una volta scaricato e installato il pacchetto, potrete arricchire le vostre conversazioni con gli adesivi dei personaggi della popolare serie TV di Netflix.

Come provare le ultime novità

Chi desidera provare in anteprima le novità studiate per i dispositivi basati su Android può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle release beta, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile di WhatsApp per Android può invece essere scaricata dal Play Store attraverso il seguente badge:

Chi invece desidera provare in anteprima le novità di WhatsApp Desktop, può aderire al programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp