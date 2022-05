C’è da riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp l’enorme merito di essere costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò sia attraverso l’introduzione di nuove funzionalità che attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che sia il più piacevole e completa possibile.

Arrivano altre due importanti novità per WhatsApp

E così, dopo avere annunciato l’arrivo della possibilità di reagire ai messaggi (che richiederà alcuni giorni per essere effettivamente disponibile per tutti gli utenti), ecco un’altra novità: il team del servizio di messaggistica, infatti, ha reso noto di avere iniziato ad implementare la possibilità di aggiungere fino a 512 persone a un gruppo (il limite attuale è di 256 persone).

Questa funzionalità è in fase di implementazione sia su Android che su iOS ma potrebbe essere necessario attendere alcune settimane prima che divenga effettivamente disponibile per tutti.

Ecco uno screenshot pubblicato da WABetaInfo che ci mostra questa nuova possibilità in funzione:

Ma la voglia di novità del team di WhatsApp non si ferma qui e sempre sul blog ufficiale ha annunciato anche che ora è possibile inviare file con un “peso” di fino a 2 GB alla volta, ovviamente sempre con la garanzia offerta dal sistema di crittografia end-to-end.

Si tratta di un notevole passo in avanti rispetto al precedente limite (ossia 100 MB) e che dovrebbe rendere questo servizio di messaggistica ancora più comodo per le aziende o i gruppi di studio che desiderano sfruttarlo per collaborare ai propri progetti.

Il team di WhatsApp precisa che durante le operazioni di caricamento e scaricamento sarà visualizzato un contatore, in modo da avere una stima temporale della durata del trasferimento.

Come provare le ultime novità

Se desiderate provare le ultime versioni disponibili di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sull’OS mobile di Google, avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima le varie versioni di tale app via via rilasciate può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app di messaggistica può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Infine, WhatsApp Desktop può essere scaricata dal sito ufficiale.

