Il team di sviluppatori di WhatsApp è costantemente impegnato nel miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e introducendo nuove funzionalità, in modo da garantire un’esperienza complessiva sempre più ricca e piacevole.

Tra le ultime novità introdotte ne troviamo una che risulterà particolarmente gradita a chi è solito usare WhatsApp per condividere con i propri contatti file di grandi dimensioni, cosa non così rara se si considera quanto questo servizio di messaggistica sia divenuto una soluzione estremamente popolare anche in ambito lavorativo (e ciò per quanto riguarda sia le aziende che i professionisti o i lavoratori autonomi).

WhatsApp si arrichisce di un’altra novità

Ebbene, così come viene mostrato dal seguente screenshot, l’ultima novità sviluppata dal team di WhatsApp è rappresentata dalla visualizzazione di due informazioni aggiuntive nel momento in cui si invia un file, ossia la percentuale e il tempo rimanente per il termine del caricamento:

Non si tratta di due novità che rivoluzionano l’esperienza di utilizzo complessiva di WhatsApp ma consentono di gestire più facilmente l’invio multiplo di file, cosa che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe essere frequente.

Come provare le ultime novità dell’app

Ricordiamo che chi desidera provare in anteprima le novità studiate dal team di WhatsApp per i dispositivi basati su Android può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle release beta, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile di WhatsApp per Android può invece essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Chi invece desidera provare in anteprima le novità di WhatsApp Desktop, può aderire al programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

