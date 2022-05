WhatsApp ha da poche ore avviato il rilascio dell’aggiornamento alla versione 2.22.12.14 di WhatsApp Beta per Android. Tramite questo aggiornamento, il team di sviluppo ha avviato il rilascio a tutti i beta tester della nuova schermata che consente una più facile lettura, agli utenti, delle reazioni lasciate alle immagini di un album creato in automatico da WhatsApp.

La funzionalità era già stata avvistata in precedenza, risultando nella sua fase di sviluppo, appena una manciata di giorni fa; tuttavia, appare già pronta al rilascio globale.

WhatsApp Beta 2.22.12.14: ecco la novità

Il team di sviluppo ha prontamente risolto un problema di leggibilità che affliggeva le reazioni, nel momento in cui queste venivano lasciate ad una delle immagini degli album che WhatsApp è solita creare in automatico (quando si mandano/ricevono più foto in contemporanea).

Finora, sul ramo stabile della popolare app di messaggistica, e sulle precedenti versioni di WhatsApp Beta, in questo specifico contesto, gli utenti non erano in grado di capire a quale immagine si riferisse una particolare reazione ma potevano semplicemente vedere, nella schermata di riepilogo, una lista di reazioni: per ottenere informazioni esaustive, infatti, era necessario aprire l’album e visualizzare le reazioni immagine per immagine.

Con il nuovo aggiornamento la musica cambia: come potete vedere dalla schermata precedente (che confronta la vecchia e la nuova visualizzazione), in caso di reazioni lasciate alle immagini di un album, nell’estrema destra della schermata di riepilogo non verrà più mostrata solo l’emoji con cui l’utente ha “reagito” all’immagine ma verrà mostrata anche l’immagine a cui essa si riferisce.

Non si tratta di una vera e propria novità, dunque, ma di un’ottimizzazione a una funzionalità già esistente, con l’obiettivo di migliorarne la leggibilità, aspetto che mostra come il team di sviluppo sia sempre attento a tirare fuori il massimo dalle funzionalità messe a disposizione.

Questa nuova schermata con informazioni più dettagliate è in fase di rilascio graduale a coloro che eseguono la versione 2.22.12.14 di WhatsApp Beta: vista la velocità con cui la funzionalità è passata dalla “fase di sviluppo” alla “fase di rilascio ai beta tester”, non ci sorprenderebbe che possa arrivare sul ramo stabile in tempi relativamente brevi.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Se foste curiosi di provare in anteprima questa novità introdotta dal team di sviluppo di WhatsApp, vi basterà scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google, iscrivendovi al Programma Beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link) attraverso il Google Play Store.

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp