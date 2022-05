Il mese di maggio 2022 si chiude con alcuni interessanti aggiornamenti per gli smartphone (e i tablet) Android: più precisamente sono in distribuzione novità consistenti per Xiaomi 12X e OnePlus Nord 2 5G, accompagnate da nuovi firmware per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra e Galaxy Tab S7+ 5G. Andiamo insieme a scoprire tutte le novità e i cambiamenti.

Novità aggiornamento Xiaomi 12X

Iniziamo da Xiaomi 12X, che sta iniziando a ricevere a livello globale l’aggiornamento ad Android 12. Contrariamente ai due fratelli Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, lo smartphone è infatti stato lanciato lo scorso marzo con una MIUI 13 basata su Android 11. Con l’ultima release del robottino (escludendo per ora Android 13 in beta) arrivano diverse novità sia a livello di interfaccia sia di funzionalità: a disposizione nuove modalità di personalizzazione, nuovi widget, gli indicatori durante l’uso di microfono e fotocamera, la Privacy Dashboard e tanto altro. Il changelog ufficiale cita anche le patch di sicurezza di aprile 2022.

L’aggiornamento porta la versione V13.0.1.0.SLDMIXM e richiede un download di poco più di 3 GB, quindi il nostro consiglio è quello di utilizzare una rete Wi-Fi, se ne avete una a disposizione.

Novità aggiornamento OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G si aggiorna finalmente ad Android 12 in versione stabile. L’update parte dall’India, ma dovrebbe essere disponibile a livello globale nel giro di qualche giorno al massimo. Android 12 debutta a bordo dello smartphone dopo qualche settimana di fase beta, che si è rivelata utile per scovare bug e affinare il software. Sorprendentemente il dispositivo sta ricevendo la nuova major release dopo il predecessore OnePlus Nord, che si è aggiornato un paio di settimane fa.

Il download richiesto è di ben 4,89 GB e dunque rinnoviamo il consiglio qui sopra: se ne avete una a disposizione, sfruttate la rete Wi-Fi in modo da non intaccare eccessivamente i vostri giga mensili. La versione in rollout è la DN2101_11.C.04 e include, oltre alle patch di sicurezza di maggio 2022, le tante novità di Android 12 tra cui la Privacy Dashboard, gli indicatori per l’uso di microfono e fotocamera, i nuovi widget e le maggiori possibilità di personalizzazione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra e Galaxy Tab S7+ 5G

Aggiornamenti in distribuzione in queste ore anche per i flagship 2021 Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra. Gli smartphone di punta dello scorso anno stanno già ricevendo le patch di sicurezza di giugno 2022 in Europa, partendo come spesso capita dalla Germania. Il firmware in distribuzione è il G99*BXXU5CVEB e va a risolvere alcune vulnerabilità: per ora non abbiamo informazioni più precise dato che Samsung non si è ancora espressa sulle correzioni del mese (lo farà nei prossimi giorni). Insieme alle nuove patch sono inclusi miglioramenti e bugfix generici, che non fanno mai male.

Il rollout riguarda per ora la Germania, come detto, ma nel giro di qualche ora o al massimo giorno dovrebbe espandersi a diversi altri Paesi europei, Italia compresa, a partire dai modelli no brand.

Le patch di sicurezza di giugno 2022 sono in questi giorni in distribuzione anche per il tablet Samsung Galaxy Tab S7+ 5G attraverso il firmware T976BXXU2CVE5. In questo caso il rollout dovrebbe già avere raggiunto anche l’Italia, insieme a diversi altri Paesi europei come Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

Come aggiornare Xiaomi 12X, OnePlus Nord 2 5G, Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra e Galaxy Tab S7+ 5G

Per aggiornare Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra e Samsung Galaxy Tab S7+ 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Discorso simile per aggiornare Xiaomi 12X e OnePlus Nord 2 5G: per verificare l’arrivo via OTA dell’ultimo update potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, alle voci dedicate agli aggiornamenti software. In caso di esito negativo, potete riprovare dopo qualche ora o giorno.

