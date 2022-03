L’appuntamento annuale che tanti appassionati e addetti ai lavori stanno aspettando si avvicina: finalmente sono ufficiali le date dell’edizione 2022 del Google I/O. Il colosso di Mountain View ha tenuto conto della situazione attuale, per questo motivo ha scelto di allestire un evento con formula mista: il numero di persone che potranno assistervi di persona è limitato, tuttavia non manca la possibilità di gustarselo virtualmente in maniera gratuita.

Insomma, dopo il recente rilascio di Android 12L, l’avvio del nuovo programma beta per i Pixel, la developer preview di Android 13 già in giro e tantissime novità per le app, Google si appresta a svelare tutte le ultime novità destinate innanzitutto agli sviluppatori — per i quali è comunque arrivata di recente un importante upgrade —, ma che come sempre si ripercuoteranno sugli utenti finali.

Google I/O 2022: ecco quando si terrà

Sul sito ufficiale del Google I/O 2022 era già comparso il classico rompicapo — forse il più difficile proposto finora: composto da quattro parti con tanto di una componente musicale e, una volta completato, suona una melodia —, ma adesso si viene accolti da un bel conto alla rovescia che ci dà appuntamento allo Shoreline Amphitheatre di casa Google (lo scorso anno si era optato per il Googleplex) per i giorni 11 e 12 maggio. Se siete curiosi di ascoltare la melodia ottenuta risolvendo il puzzle, la trovate sul sito dell’evento, dove non manca la possibilità di effettuare la registrazione.

A ricordare le date e l’invito è stato anche lo stesso CEO Sundar Pichai su Twitter.

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022

Come detto in apertura, soltanto un numero limitato di persone potrà assistere dal vivo al Google I/O 2022, ma tutti potranno comunque gustarselo in streaming. Allo stato attuale non è stato ancora reso noto il programma dettagliato, ma vale comunque la pena sottolineare ancora una volta come il Google I/O sia principalmente un evento rivolto agli sviluppatori, in genere gli argomenti di interesse generale vengono trattati nel keynote di apertura. Dopo la diretta, verranno rese disponibili numerose sessioni pre-registrate su vari argomenti, neppure quest’anno mancherà l’esperienza interattiva con Google I/O Adventure e ci saranno anche il 2022 Learning Lab (workshop, tutorial, laboratori) e un’attiva community.

In passato non sono mancati neppure annunci di nuovi prodotti come Pixel 3a, pertanto non va scartata a priori l’ipotesi di un lancio in diretta del nuovo Google Pixel 6a, magari affiancato dal chiacchierato Google Pixel Watch. Grandi protagonisti sono solitamente Google Assistant, Google Maps e Chrome, ma quest’anno è bene tenere gli occhi aperti anche per Android 13: il rilascio della Beta potrebbe arrivare proprio al Google I/O.

Potrebbero interessarti: recensione Google Pixel 6 – recensione Google Pixel 6 Pro