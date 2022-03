Sarà un marzo di fuoco con OnePlus 10 Pro, Redmi K50, Realme GT Neo3 e non solo

Il 2022 del mercato degli smartphone sta finalmente entrando nel vivo e il mese di marzo si prospetta estremamente ricco di novità, come OnePlus 10 Pro, la serie Redmi K50, Realme GT Neo 3, il primo smartphone Android di Nothing e il sorprendente Motorola Edge X30 Under Screen Edition.

A tutti questi nuovi arrivi non bisogna dimenticare di aggiungere la serie Xiaomi 12 e i nuovi Galaxy A di Samsung di cui abbiamo parlato in abbondanza ieri.

OnePlus 10 Pro in Europa, e non sarà solo

OnePlus ha già annunciato ufficialmente il suo top di gamma OnePlus 10 Pro lo scorso gennaio, ma finora lo ha commercializzato solo in patria. Il produttore cinese non ha fatto mistero dei propri piani riguardanti l’Europa e il futuro in generale: se il modello 10 Pro arriverà già questo mese, sono già stati confermati l’esistenza e il prossimo arrivo di OnePlus Nord 3 e di un primo smartphone pieghevole.

Di OnePlus 10 Pro sapevamo già che avrebbe debuttato nel Vecchio Continente entro la fine del mese corrente; adesso, grazie al leaker Yogesh Brar, sappiamo che il lancio dovrebbe avvenire il 22 o il 24 marzo. La fonte parla di un prezzo interessante, ma la parte più interessante del tweet è un’altra: ad un utente che chiede lumi sulla messa in vendita del proprio 9 Pro per passare al nuovo modello, il leaker suggerisce di aspettare, perché qualcosa di meglio arriverà presto. Che si tratti del citato primo pieghevole di OnePlus o del chiacchierato OnePlus 10 Ultra è difficile dirlo.

Primo smartphone Nothing: ecco quando arriverà

La settimana scorsa eravamo tornati a parlare del primo smartphone Android firmato Nothing, la nuova creatura dell’ex dirigente di OnePlus Carl Pei, e in quella sede si era parlato di un lancio imminente, come testimoniato da vari indizi ufficiali e anche dalla presenza del fondatore al MWC 2022.

Proprio durante la rassegna catalana Pei ha incontrato personalità importanti come il SVP & President di Qualcomm EU Enrico Salvatori e non solo. Tanto per restare in casa Qualcomm, il solito @evleaks (Evan Blass) ha recentemente condiviso la seguente foto che ritrae Carl Pei mentre mostra uno smartphone al CEO Cristiano Amon.

In aggiunta a questo, sul sito ufficiale di Nothing è partito il conto alla rovescia per l’evento “THE TRUTH” che terminerà il 23 marzo 2022 alle ore 15. È possibile iscriversi per ricevere una notifica e la descrizione recita: “E se ti dicessimo che questo 2021 è stato solo un po’ di riscaldamento?“. Insomma, è lecito aspettarsi qualcosa di nettamente più interessante delle cuffie lanciate l’anno scorso.

Serie Redmi K50: c’è la data

Lo scorso mese Redmi aveva annunciato Redmi K50 Gaming, ma adesso c’è attesa per il resto della serie, già oggetto di tantissime indiscrezioni. Da poche ore il produttore ha confermato la data di presentazione (in Cina) dei propri nuovi smartphone di riferimento: il 17 marzo 2022.

Mentre il modello K50 Gaming dispone dello Snapdragon 8 Gen 1, Redmi K50 e K50 Pro punteranno su SoC MediaTek, nella fattispecie dovrebbero essere i Dimensity 8100 e Dimensity 9000. Su Weibo, il produttore ha confermato sia l’esistenza del modello K50 Pro che la presenza del SoC Dimensity 8100 — per il quale si tratterà di un debutto assoluto — su un modello della gamma. Il teaser conferma anche la tripla fotocamera con principale da 108 MP di K50 Pro. Ecco le immagini ufficiali in attesa dell’annuncio.

Realme GT Neo3: teaser del design e lancio a marzo

Xui Qi, CMO di Realme China, ha pubblicato un nuovo poster per stuzzicare la fantasia dei fan in vista del lancio di Realme GT Neo3, che avverrà a marzo in patria. L’immagine lascia intravedere il retro dello smartphone, con particolare riferimento al comparto fotografico, e conferma che la fotocamera principale è dotata di OIS. Si contano tre fotocamere e un doppio flash LED.

Secondo i report, la principale avrà un sensore Sony IMX766 da 50 MP e le altre saranno una ultragrandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. Per il resto sappiamo già che Realme GT Neo3, certificato dal TENAA, avrà un SoC MediaTek Dimensity 8100, una fotocamera selfie da 16 MP e una ricarica rapida da primato, anche se dovrebbe essere una prerogativa della versione con batteria da 4.500 mAh (quella con 5.000 mAh dovrebbe “fermarsi” a 80 watt). Per il resto si parla di uno schermo AMOLED da 6,7 pollici FHD+ a 120 Hz, di 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1 e di un prezzo di partenza di circa 2.000 CNY (circa 288 euro al cambio).

Evento Motorola il 17 marzo: Edge X30 Under Screen Edition in arrivo?

Motorola ha da poco annunciato l’economico G22, ma oggi parliamo di uno smartphone di tutt’altro fascino: Motorola Edge X30 Under Screen Edition.

Oggetto di recenti indiscrezioni, con tanto di voci su un lancio imminente, dovrebbe essere lui il piatto forte dell’evento cinese fissato per il 17 marzo 2022, magari affiancato da un secondo modello meno pregiato.

Di recente un Motorola con model number XT2201-6 è stato certificato dal TENAA e si dice essere una variante di Moto Edge X30 con fotocamera anteriore integrata sotto al display. Design e specifiche, per il resto, non differirebbero dal modello già noto, pertanto è alla pagina a questo dedicata che vi rimandiamo. In attesa di scoprire la nuova esperienza full-screen di Motorola, ecco i teaser ufficiali e un render.