Parola di realme che, direttamente dal Mobile World Congress di Barcellona, annuncia come il prossimo realme GT Neo 3 sarà lo smartphone con la ricarica più veloce al mondo. Dello smartphone, non ancora ufficialmente presentato, è trapelata, qualche giorno fa, la possibile scheda tecnica. Da un comunicato ufficiale di realme, infatti, si apprende che realme GT Neo 3 sarà dotato della ricarica ultra-rapida 150W UltraDart Charge, capace di ricaricare lo smartphone fino al 50% in soli 5 minuti.

Il brand cinese ha anche svelato la UltraDart Charging Architeture (UCDA), la prima architettura per la ricarica in grado di supportare potenze di ricarica comprese tra i 100 e i 200W, senza dovere rinunciare alla sicurezza o salvaguardare la durata della batteria.

150W UltraDart Charge, la tecnologia di ricarica del prossimo realme GT Neo 3

Realme sa benissimo come la ricarica rapida sia un fattore fondamentale nel mondo degli smartphone, un fattore in continuo sviluppo che ha modificato le abitudini dei consumatori sulla ricarica e l’utilizzo dei dispositivi mobili.

In veste di erede diretta delle tecnologie di ricarica proprietarie Dart Charge e SuperDart Charge, con cui realme consentiva di ricaricare gli smartphone in 35 minuti (grazie a potenze comprese tra i 18 e i 65 W), realme ha presentato la 150W UltraDart Charge, una tecnologia di ricarica in grado di fornire fino a 150 W di potenza di ricarica, permettendo di ricaricare uno smartphone al 50% in soli 5 minuti.

UltraDart Charging Architeture per ricarica fino a 200 W

Realme si spinge oltre e annuncia anche la UltraDart Charging Architecture (UDCA), la prima architettura di ricarica al mondo in grado di fornire potenze di ricarica comprese tra i 100W e i 200W: la UDCA è in grado di spingersi a questi livelli grazie all’utilizzo delle soluzioni di ricarica Multi Boost per aumentare il flusso di corrente, permettendo la ricarica più veloce allo smartphone.

Ma, si sa, non c’è velocità senza sicurezza e senza garanzie sulla durata della batteria: con UDCA lo smartphone viene aiutato a mantenere sempre una temperatura ideale durante la ricarica, in modo da non stressare la batteria; tutto questo è possibile grazie alla gestione del calore basata su un algoritmo che lavora sulla temperatura, mantenendola al di sotto dei 43°C.

Con la UDCA, realme offre anche una protezione affidabile della batteria: a differenza di altre tecnologie di ricarica rapida presenti sul mercato che con l’elevata velocità di ricarica spesso vanno a ridurre la durata della batteria, la UDCA di realme è in grado di mantenere l’80% della capacità della batteria per oltre 1.000 cicli di carica completi, garantendo una durata maggiore e un elevato mantenimento della capacità massima di carica.

Come detto in apertura, realme porterà la tecnologia 150W UltraDart Charge sul prossimo realme GT Neo 3 che sarà il primo smartphone ad utilizzare questa soluzione di ricarica rapida di ultima generazione.

In copertina Realme GT Pro 2

