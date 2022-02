Dopo avere presentato settimana scorsa il Redmi K50 Gaming, sappiamo che Xiaomi è al lavoro su altri smartphone della serie Redmi K50 e, giusto ieri, erano giunti i render del Redmi K50 Pro. Oggi, in questo susseguirsi incalzante di rumors, entriamo in possesso dei render di un terzo membro della stessa famiglia: il Redmi K50 “liscio”.

A diffondere questi render in altissima definizione è il portale Bestopedia, in collaborazione con il solito Steve McFly (noto come OnLeaks).

I render di Redmi K50 ne svelano i segreti

Da questi render è possibile apprezzare come lo smartphone sarà dotato di un display da 6.6” piatto, con mento poco pronunciato e fotocamera frontale incastonata in un foro centrale, collocato nella parte alta dello smartphone.

Scorrendo la galleria, arrivano i render della parte posteriore: sul retro è possibile scorgere la tripla fotocamera contenuta in un modulo quadrato (con sensori posizionati a triangolo all’interno di un cerchio) e subito sotto è presente il flash LED. Il comparto fotografico sporge leggermente.

Se nella parte inferiore dello smartphone saranno presenti la porta USB Type-C, il microfono principale e la griglia dello speaker, nella parte superiore troveranno alloggiamento un secondo microfono (per la cancellazione dei rumori) e il trasmettitore IR (tipico degli smartphone Xiaomi). Da sottolineare l’assenza del jack audio da 3.5 mm, come su Redmi K50 Gaming.

Il lato sinistro dello smartphone risulterà “pulito”, perché sia il bilanciere del volume che il tasto di accensione-spegnimento (contenente il lettore delle impronte digitali) saranno ubicati sul lato destro.

Di seguito, ecco un video che mostra il Redmi K50 a 360°.

Specifiche attese per il Redmi K50

Sebbene non si parli di specifiche ufficiali, le specifiche attese per il Redmi K50 indicano la possibile presenza dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm a muovere il tutto, con varianti da 6 GB di RAM e 64GB di memoria interna o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico dovrebbe essere costituito da una fotocamera principale da 64 MP (che sia il Sony IMX686 come per il Redmi K50 Gaming?), un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore non ben specificato da 5 MP.

La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh col supporto alla ricarica rapida a 120 W (come per il fratello maggiore Redmi K50 Gaming). Infine, sembra molto probabile che Redmi K50 arrivi sul mercato equipaggiato con la MIUI 13 basata su Android 12.

Quando arriva e quanto costa?

Secondo Bestopedia, il lancio dello smartphone dovrebbe essere imminente (tra la fine di Marzo e l’inizio di Aprile) con un prezzo che indicativamente dovrebbe rienrtare tra le 25000 e le 30000 rupie indiane (tra i 295 e i 355€ circa al cambio).

Restiamo in attesa di capire quando effettivamente verrà presentato questo Redmi K50, consapevoli del fatto che, probabilmente, in alcuni mercati (come ad esempio quello Europeo) lo smartphone non arriverà mai, almeno con questi nome e cognome. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.

