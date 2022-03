Sembra tutto pronto per la presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy A73 5G, che dopo le numerose indiscrezioni degli scorsi giorni, rectius mesi, è apparso persino in alcune immagini render che hanno tutta l’aria di essere ufficiali.

Il 2022 di Samsung è iniziato col botto: prima le prove generali con Samsung Galaxy S21 FE 5G (ecco la nostra recensione), poi i nuovi flagship Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco la nostra recensione), poi ancora una sfilza di medi di gamma: i quattro modelli Samsung Galaxy A13 (già disponibile), Samsung Galaxy A23, Samsung Galaxy M23 5G e Samsung Galaxy M33 5G, a cui si è aggiunto anche Samsung Galaxy F23 5G.

Samsung Galaxy A73 5G: immagini ufficiali prima del lancio

Adesso è giunto il momento di modelli di tutt’altro interesse rispetto all’ultimo manipolo elencato: questo mese dovrebbe debuttare la nuova serie Galaxy A e c’è grande attesa per i ampiamente anticipati Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A73 5G.

Il secondo è il protagonista di oggi grazie alle immagini stampa pubblicate da 91Mobiles. Lo smartphone mostra delle evidenti somiglianze sia con Samsung Galaxy A53 5G che con il diretto predecessore Samsung Galaxy A72.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si riporta un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate fino a 120 Hz, Infinity-O (foro per la fotocamera) e sensore di impronte integrato. Sul retro campeggia una quadrupla fotocamera: questo nuovo leak smentisce i precedenti (si parlava di 108 megapixel) e segnala una principale da 64 megapixel con OIS, una ultragrandangolare da 12 megapixel, una macro da 5 megapixel e una 5 megapixel per le informazioni sulla profondità. Precedenti indiscrezioni parlavano di una fotocamera tele, ma qui non ce n’è traccia.

Passando al resto della scheda tecnica, a Samsung Galaxy A73 5G viene attribuito una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 778G, la stessa presente (tra gli altri) nell’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G. Si segnalano poi tagli di memoria con 6GB/8GB di RAM e 128GB/256GB di storage, la certificazione IP67 contro acqua e polvere, speaker stereo, connettività 5G, NFC e USB-C. A completare il tutto ci dovrebbe essere una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 watt. Lo smartphone dovrebbe essere proposto in una varietà di colorazioni e ad un prezzo di listino non dissimile da quello del predecessore (in Italia era arrivato a 499,90 euro).

