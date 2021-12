A pochi giorni dalla presentazione del nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 1, il primo di una nuova generazione di prodotti Qualcomm, è stato annunciato il primo smartphone a sfruttarne l’elevata potenza. A battere sul tempo la concorrenza è stata Motorola, un brand che sembra pronto a rilanciarsi dopo un periodo decisamente opaco.

Lo storico brand ha annunciato oggi in Cina moto edge X30, pronto a lanciare la sfida ai migliori smartphone in commercio, anche con una edizione speciale che però arriverà in un secondo momento.

Caratteristiche di Motorola moto edge X30

Tutto in questo modo edge X30 è di alto livello, anche se dovremo aspettarne la commercializzazione per giudicarne il comparto fotografico, inferiore alla concorrenza guardando la scheda tecnica. Si part dunque da uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di refresh a 144 Hz, HDR10+, colore a 10 bit e supporto dello spazio colore DCI-P3, con una luminosità massima di 700 nits e un Gorilla Glass 5.

Sotto la scocca trova quindi posto uno Snapdragon 8 Gen 1, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri e affiancato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, non espandibile. La RAM è di tipo LPDDR5 mentre le memorie interne sono UFS 3.1, quindi il meglio della tecnologia attuale.

Il comparto fotografico può contare su una fotocamera posteriore alloggiata nello schermo con un foro al centro della parte alta, con un sensore OV60A40 da 60 megapixel (f/2.2) e capacità di registrare video in 4K. Nella parte posteriore, posizionata in alto a sinistra, è presente la fotocamera principale con tre sensori: uno da 50 megapixel (f/1.88) con stabilizzazione ottica, uno da 50 megapixel (f/2.2) con lente ultra grandangolare (FoV 114 gradi) e un sensore da 2 megapixel (f/2.4) per la profondità di campo.

Molto buona la connettività, con il supporto alle reti 5G (SA/NSA), dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ax dual band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e USB Type-C. È presente un lettore di impronte digitali montato sul frame laterale mentre gli speaker stereo supportano lo standard Dolby Atmos.

Buona anche la batteria, con una capacità di 5.000 mAh e la ricarica rapida cablata TurboPower da ben 68 watt. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia personalizzata MYUI 3.0. moto edge x30 misura 163,56 x 75,95 x 8,49 mm con un peso di 194 grammi. È inoltre possibile collegare lo smartphone a un PC in modalità wireless, per un’esperienza d’uso completamente rinnovata.

Motorola ha annunciato anche moto edge x30 Special Edition con fotocamera frontale da 60 megapixel nascosta sotto al display, ma per il momento non ha comunicato date di lancio o prezzi di vendita.

Prezzi e disponibilità di moto edge X30

moto edge x30 è già preordinabile in Cina e sarà in vendita ufficialmente a partire dal 15 dicembre. I prezzi partono da 3.199 yuan, circa 444 euro, per la versione 8-128 GB, per passare a 3.399 yuan, circa 471 euro, per la versione 8-256 GB e arrivare a 3.599 yuan (499 euro al cambio attuale) per la versione 12-256 GB. Il giorno del lancio sarà possibile ottenere uno sconto di 200 yuan sul prezzo di listino.

Nessuna informazione al momento su prezzi e disponibilità di una eventuale versione destinata ai mercati globali.