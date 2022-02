OnePlus ha annunciato una serie di importanti novità per i prossimi mesi. Dopo aver iniziato il 2022 con il debutto del nuovo top di gamma OnePlus 10 Pro in Cina, l’azienda ha presentato il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G. Per i prossimi mesi, però, il brand punta a sorprendere ancora, portando le sue ultime novità anche in Europa e espandendo la sua gamma con nuovi prodotti inediti.

Tra le novità in arrivo da OnePlus c’è l’attesissima versione globale del top di gamma OnePlus 10 Pro, il cui debutto europeo è ad un passo. In rampa di lancio, inoltre, c’è anche l’ancora inedito OnePlus Nord 3, pronto ad ampliare la gamma Nord dopo i successi ottenuti nei 2021. L’azienda, inoltre, sta lavorando ad una nuova linea di prodotto con lo sviluppo di Oxygen OS 13 che integrerà funzioni inedite per supportare gli smartphone con display pieghevole.

Vediamo gli ultimi annunci ufficiali di oggi da parte dell’azienda:

OnePlus 10 Pro: il top di gamma arriva in Europa entro fine marzo

Con un post sul forum ufficiale, OnePlus ha annunciato l’imminente arrivo in Europa del nuovo OnePlus 10 Pro. Lo smartphone, infatti, è in queste ore esposto al Mobile World Congress 2022 e sarà disponibile, a breve, per l’acquisto. L’azienda ha confermato che il lancio ufficiale del nuovo OnePlus 10 Pro in Europa (oltre che in Nord America e India) è previsto per la fine del mese di marzo 2022.

Per il momento, non sono state rivelate informazioni aggiuntive in merito all’effettiva data di disponibilità ed i prezzi in Italia e in Europa del nuovo OnePlus 10 Pro. Lo smartphone è, sicuramente, uno dei prodotti più attesi delle prossime settimane e proverà a ritagliarsi il suo spazio all’interno della fascia alta del mercato puntando su di un comparto tecnico completo e già molto apprezzato in Cina, mercato dopo il nuovo OnePlus 10 Pro ha registrato un lancio da record.

Lato software, il nuovo OnePlus 10 Pro arriverà sul mercato europeo con OxygenOS 12.1. Ricordiamo che lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e su di un display AMOLED LTPO 2.0 da 6.7 pollici con risoluzione QHD+. A completare le specifiche c’è un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad in cui spicca la fotocamera principale, con ottica standard, da 48 megapixel con sensore da 1/1.43″ Sony IMX789.

C’è ance il nuovo OnePlus Nord 3 in arrivo con ricarica ultra rapida

Il futuro prossimo della gamma di smartphone OnePlus registrerà anche il debutto del nuovo OnePlus Nord 3. Lo smartphone, almeno per il momento, non è ancora stato confermato ufficialmente dal brand. OnePlus ha però confermato che nel corso del Q2 del 2022, quindi tra aprile e giugno, è previsto il lancio del primo smartphone con supporto alla ricarica Super VOOC da 150 W, appena svelata da OPPO in occasione dell’evento di presentazione tenuto al Mobile World Congress 2022.

Pur non essendoci una conferma ufficiale, è molto probabile che il progetto con cui OnePlus introdurrà la nuova ricarica Super VOOC da 150 W all’interno della sua gamma di smartphone sia proprio il nuovo OnePlus Nord 3. Il suo predecessore (il Nord 2) è stato presentato nel giugno dello scorso anno. Il periodo di lancio della nuova ricarica Super VOOC da 150 W coincide con quello che dovrebbe essere il periodo di lancio del nuovo OnePlus Nord 3 che, automaticamente, diventa il principale candidato per portare al debutto questa nuova tecnologia.

Alcune indiscrezioni di queste ore vedono nel futuro OnePlus Nord 3 una diretta evoluzione del Realme GT Neo 3 che, come abbiamo visto nella giornata di oggi, sarà lo smartphone con la ricarica più veloce al mondo proprio grazie alla presenza della ricarica Super VOOC da 150 W, ribattezzata per l’occasione UltraDart Charge 150W. Alla base del progetto del nuovo OnePlus Nord 3 ci sarà, quindi, il SoC MediaTek Dimensity 8100 supportato da un display OLED da 6.7 pollici e da una batteria da 5.000 mAh.

OnePlus prepara il suo primo smartphone con display pieghevole

Nel prossimo futuro, OnePlus ha in cantiere diversi nuovi progetti. Tra le novità in arrivo, oltre alla versione “global” del top di gamma OnePlus 10 Pro e al nuovo OnePlus Nord 3, nel corso dei prossimi mesi potrebbe esserci spazio anche per uno smartphone pieghevole. Il progetto è in via di sviluppo, come confermato da Gary Chen, a capo della divisione software di OnePlus nel corso di un incontro con i media.

Lo sviluppo del primo smartphone pieghevole di OnePlus è strettamente collegato al nuovo OxygenOS 13 su cui l’azienda sta lavorando a stretto contato con Google per offrire un’esperienza software ancora più “pulita” e fluida, oltre che sempre più vicina a quella stock di Android, ai suoi utenti. OnePlus, ha sottolineato il manager, sta lavorando a nuove funzionalità per Oxygen OS 13 dedicate al mondo degli smartphone pieghevoli.

È chiaro, quindi, che il lancio di uno smartphone con display pieghevole rappresenti la naturale conseguenza dell’attuale lavoro di sviluppo che l’azienda sta facendo sul suo software. Il nuovo progetto potrebbe arrivare sul mercato già entro la fine del 2022, inaugurando una nuova linea di prodotti per OnePlus. Per il momento, non ci sono ancora informazioni precise in merito alle caratteristiche del primo pieghevole di OnePlus che rappresenta, di sicuro, un progetto destinato a far parlare ancora di sé nei prossimi mesi.

In copertina il nuovo OnePlus CE 2 5G