Il lancio europeo di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro preceduto da un pieno di immagini

L’orologio corre veloce e tra meno di una settimana — precisamente il 15 marzo 2022 — la serie Xiaomi 12 sarà ufficiale in Europa, arginando definitivamente il fiume di indiscrezioni in piena sin dalla presentazione in terra cinese dello scorso dicembre.

Dal momento che gli smartphone sono già stati annunciati ufficialmente e che non ci possono essere dubbi in merito alla loro dotazione tecnica o al design, a destare la curiosità del pubblico europeo e globale sono altri interrogativi, ovvero quelli sui modelli che verranno commercializzati a livello internazionale, su colorazioni e tagli di memoria disponibili e, più di ogni altra cosa, sui prezzi di listino.

Proprio sul discorso relativo ai prezzi negli ultimi due giorni diverse indiscrezioni hanno risolto ogni interrogativo lasciandoci una certezza: i nuovi smartphone di riferimento di Xiaomi saranno costosi. Giusto questa mattina vi abbiamo riportato un elenco completo dei modelli in arrivo in Europa, con annessi tagli di memoria e prezzi di listino. Nel rimandarvi a quell’articolo dedicato, vi anticipiamo solo che i modelli prossimi al lancio dovrebbero essere quattro: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X e Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro: immagini e specifiche tecniche

In questa sede ci occuperemo esclusivamente dei primi due, visto che un noto leaker ha appena condiviso su Twitter intere gallerie di immagini ufficiali che ce li mostrano in tutte le colorazioni in arrivo in Europa, con tanto di slide di riepilogo delle caratteristiche tecniche. Di seguito troverete le gallerie complete seguite dalla scheda tecnica di ciascun modello.

Xiaomi 12 5G

display AMOLED TruColor da 6,28 pollici Full-HD+ a 120 Hz con 1100 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa core a 4 nm (Cortex-X2 a 3,0 GHz, 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz e 4 Cortex-A510 a 1,8 GHz)

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX766 con OIS e sensore da 1/1,28″, ultra-grandangolare da 13 MP (FoV 123°) e tele-macro da 5 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W

MIUI 13 basata su Android 12

dimensioni: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, peso di 180 g

Xiaomi 12 Pro 5G

display AMOLED E5 LTPO da 6,73 pollici 2K a 120 Hz con 1500 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa core a 4 nm (Cortex-X2 a 3,0 GHz, 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz e 4 Cortex-A510 a 1,8 GHz)

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX707 con OIS, ultra-grandangolare da 50 MP e tele 2x da 50 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W e wireless da 50 W

MIUI 13 basata su Android 12

basata su Android 12 dimensioni: 163,6 x 74,6 x 8,16 mm, peso di 205 g

Xiaomi 12X e Redmi Note 11 Pro+ 5G

Infine, dal momento che anche questi due modelli vengono trattati nel leak, va ricordato che:

in Cina Redmi Note 11 Pro+ 5G è sostanzialmente identico a Redmi Note 11 Pro al netto della batteria, composta da due unità da 2.250 mAh per un totale di 4.500 mAh e della ricarica rapida a 120 watt ; tuttavia, in Italia né Redmi Note 11 Pro né Redmi Note 11 Pro 5G corrispondono al modello cinese, pertanto rimagono dubbi sulla scheda tecnica del Note 11 Pro+ 5G europeo.

è sostanzialmente identico a Redmi Note 11 Pro al netto della batteria, composta da due unità da 2.250 mAh per un totale di 4.500 mAh e della ; tuttavia, in Italia né Redmi Note 11 Pro né Redmi Note 11 Pro 5G corrispondono al modello cinese, pertanto rimagono dubbi sulla scheda tecnica del Note 11 Pro+ 5G europeo. Xiaomi 12X presenta la seguente scheda tecnica: display AMOLED da 6,28 pollici Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) a 120 Hz con 1100 nit di luminosità SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core a 7 nm 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1 tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX766, ultra-grandangolare da 13 MP e macro da 5 MP fotocamera anteriore da 32 MP connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W MIUI 13 basata su Android 12 dimensioni: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, peso di 176 g.

presenta la seguente scheda tecnica: