Motorola Edge X30, il primo smartphone ad arrivare sul mercato con lo Snapdragon 8 Gen 1, è stato presentato a dicembre 2021; si vociferava già da tempo dell’imminente lancio di una variante di questo smartphone e ora, grazie all’ente di certificazione TENAA abbiamo delle informazioni in più sul prossimo Motorola Edge X30 Under Screen Edition.

Ecco come dovrebbe essere e quali caratteristiche potrebbe avere Motorola Edge X30 Under Screen Edition

L’agenzia cinese per le certificazioni, TENAA, ha di recente approvato un dispositivo Motorola con numero modello XT2201-6, considerando che il Motorola Edge X30 ha come codice XT2201-2, è più che lecito presumere che si tratti di una variante di quest’ultimo, probabilmente proprio la versione Under Screen Edition.

Dalla certificazione apprendiamo che il modello XT2201-6 è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione FULLHD+ e rapporto di forma di 20:9; non ci sono informazioni precise riguardo le fotocamere ma si ipotizza che frontalmente possa essere presente un sensore da 60 MP, mentre posteriormente si può notare dalle immagini rilasciate un modulo composto da tre fotocamere con sensore principale da 50 MP.

Il dispositivo è mosso da un processore octa core da 2,99 GHz, probabilmente lo Snapdragon 8 Gen 1, sarà dotato di diversi tagli di memoria RAM (8 GB, 12 GB, 16 GB) e storage interno (128 GB, 256 GB, 512 GB); sarà alimentato da una batteria da 4.700 mAh che dovrebbe avere supporto alla ricarica rapida da 68 W. Le dimensioni dello smartphone sono di 163 x 75,9 x 8,4 mm con un peso di 204 grammi, si presume che venga commercializzato con Android 12 e in diverse colorazioni quali nero, bianco, blu, ciano, verde, oro, rosso, argento e grigio.

La presentazione ufficiale di Motorola Edge X30 Under Screen Edition è attesa per questo mese, non dovrebbe quindi mancare molto per verificare se il modello XT2201-6 sia proprio lui, e per avere maggiori dettagli sulle specifiche tecniche.

In copertina Motorola Edge X30