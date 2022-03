Motorola ha ufficialmente presentato un nuovo smartphone Android di fascia medio bassa della gamma Moto G: stiamo parlando di Motorola Moto G22, uno smartphone che punta tutto su un design abbastanza attuale, su una quad-camera posteriore e su un ampio display da 6.5” con refresh rate a 90 Hz.

Andiamo a scoprire insieme le specifiche tecniche di questo nuovo smartphone che va ad affollare una delle fasce di mercato più agguerrite.

Motorola Moto G22 – Design e specifiche



Il nuovo Motorola Moto G22 è costruito in plastica con una finitura posteriore che appare lucida; sul posteriore troviamo, al centro, l’inconfondibile logo della casa alata, mentre in alto a sinistra sono collocati i quattro moduli fotografici, contenuti all’interno di una placca ovale che va a sporgere rispetto alla scocca.

Sotto la scocca batte il MediaTek Helio G37, un SoC octa-core capace di spingersi alla massima frequenza di 2.3 GHz, realizzato con un processo produttivo a 12 nm. Ad aiutarlo nello svolgimento dei suoi compiti, troviamo 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria (espandibili tramite scheda microSD) a disposizione dell’utente.

Il modulo fotografico posteriore è composto da quattro sensori: il principale è un sensore da 50 MP con tecnologia Quad Pixel; a fargli compagnia, troviamo un sensore ultra-grandangolare da 8 MP con angolo di visione a 118° e le solite due inutili fotocamere da 2 MP per le macro e la profondità di campo. Completa il tutto un singolo flash LED.

La quad-camera di questo Moto G22 permette di registrare video fino al FullHD a 30 fps. Le stesse prestazioni in ambito video sono raggiunte dalla selfie-camera anteriore, che si avvale di un sensore da 16 MP ed è collocata all’interno di un foro, centrato nella parte alta dell’ampio display Max Vision da 6.5” a 90 Hz (è un LCD con risoluzione HD) che domina la parte anteriore dello smartphone.

Sul lato sinistro troviamo il carrellino per la Sim che può ospitare due Nano SIM e una microSD), mentre sul lato destro ritroviamo il tasto di accensione-spegnimento (che ospita il lettore delle impronte digitali) e il bilanciere del volume.

Nella parte superiore troviamo il jack audio da 3.5 mm, mentre sulla parte inferiore troviamo la porta di ricarica USB type-C, il microfono e lo speaker (mono).

Dal punto di vista della connettività, troviamo il supporto alle reti 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, il supporto ai servizi di geolocalizzazione e l’NFC, utile per i pagamenti da smartphone.

Moto G22 è dotato di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 15 W (in confezione viene, però, fornito l’alimentatore da 10 W), e arriva sul mercato con Android 12 e tutte le semplici e funzionali personalizzazioni che Motorola aggiunge al software quasi stock presente sui suoi smartphone.

La scheda tecnica completa

Dimensioni: 163. 95 x 74.94 x 8.49 mm (fotocamere escluse)

x x (fotocamere escluse) Peso: 185 g

Display: IPS LCD da 5” HD+ (1600 x 720 pixel, in 20:9) con refresh rate a 90 Hz

da (1600 x 720 pixel, in 20:9) con SoC: MediaTek Helio G37 (octa-core @ 2.3 GHz) con GPU PowerVR GE8230

(octa-core @ 2.3 GHz) con Memoria: 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 1 TB)

di RAM e di memoria interna (espandibili con microSD fino a 1 TB) Quad Camera posteriore. Sensore principale da 50 MP (f/1.8, 0.64 µm), PDAF, Tecnologia Quad Pixel Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 1.12 µm) Sensore depth da 2 MP (f/2.4, 1.75 µm) Sensore macro da 2 MP (f/2.4, 1.75 µm) Flash LED singolo

Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP (f/2.45, 1.0 µm)

(f/2.45, 1.0 µm) Connettività: reti 4G/3G/2G , Bluetooth 5.0 , Wi-Fi 5 (802.11 ac, 2.4 GHz & 5 GHz), NFC , servizi di geolocalizzazione (GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo)

, , (802.11 ac, 2.4 GHz & 5 GHz), , (GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo) Sensori: prossimità , luce ambientale , accelerometro , giroscopio , e-Compass , SAR

, , , , , Audio: speaker mono , jack da 3.5mm

, Sblocco: Lettore delle impronte digitali (nel tasto di accensione spegnimento)

(nel tasto di accensione spegnimento) Batteria: 5000 mAh (ricarica rapida via cavo a 15 W )

(ricarica rapida via cavo a ) Sistema operativo: Android 12

Motorola Moto G22 – Galleria del prodotto

Disponibilità e prezzi del nuovo Motorola Moto G22

Motorola Moto G22 sarà disponibile nelle tre colorazioni Cosmic Black (in copertina), Iceberg Blue e Pearl White, nella sola configurazione 4+64 GB. Lo smartphone è già presente sul sito ufficiale di Motorola ma sarà disponibile all’acquisto “prossimamente”

Non abbiamo, pertanto, informazioni legate al prezzo, che dovrebbe comunque essere contenuto entro i 200€. Vi aggiorneremo coi dettagli relativi a prezzo e disponibilità non appena ne entreremo in possesso.

