L’anno scorso Xiaomi ha lanciato lo smartphone Redmi K40 Gaming in Cina e successivamente in India come POCO F3 GT. L’azienda ora ha presentato in Cina il successore che adotta il chipset Snapdragon 8 Gen 1 ed è disponibile anche in un’edizione Mercedes F1.

Specifiche di Redmi K50 Gaming

Oltre al più recente chipset di punta di Qualcomm, Redmi K50 Gaming utilizza una tecnologia di raffreddamento a doppia camera di vapore per garantire sessioni di gioco più lunghe e offre uno schermo OLED piatto da 6,67 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

La dicitura “Gaming” si riferisce soprattutto alla presenza di un paio di grilletti dorsali come quelli di POCO F3 GT, i quali possono essere riposti per rendere il dispositivo più elegante quando non si gioca.

Redmi K50G è il primo dispositivo al mondo dotato del motore dell’asse X CyberEngine 1016, attualmente leader per dimensioni tra i motori dell’asse X Android. La frequenza di vibrazione del motore 1016 copre 50Hz-500Hz per un effetto di vibrazione più ricco. La MIUI ha anche personalizzato 95 scenari giornalieri per sfruttare le prestazioni di questo motore.

Redmi K50G è dotato di due subwoofer 1115 e due tweeter 0611 per una configurazione a quattro altoparlanti per estendere efficacemente la gamma di risposta in frequenza a 12.000 Hz.

I trigger di gioco dedicati aggiornati presentano un totale di otto magneti pop-up che migliorano la stabilità dei pulsanti e riducono l’affaticamento delle dita dopo lunghe sessioni di gioco. I pulsanti di gioco dedicati ora consentono agli utenti di personalizzare i tasti di scelta rapida.

Redmi K50 Gaming è alimentato da una batteria da 4.700 mAh con ricarica cablata da 120 W, che seppur di capacità inferiore a quella da 5.065 mAh di POCO F3 GT, supporta una velocità di ricarica superiore da 67 W.

Il comparto fotografico di questo smartphone Redmi è composto da una tripla fotocamera posteriore che include un sensore IMX686 da 64 MP, un obiettivo ultrawide da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP, mentre frontalmente è presente una fotocamera selfie da 20 MP.

Altre specifiche includono uno scanner di impronte digitali montato lateralmente, la tecnologia Gorilla Glass Victus a protezione del pannello, feedback tattile migliorato, supporto Wi-Fi 6E, NFC e interfaccia MIUI 13.

Xiaomi ha anche presentato un’edizione speciale di Redmi K50 a tema Mercedes F1 limitata a 10.000 unità in tutto il mondo, riconoscibile dal design unico con i colori nero, argento e turchese e il badge Mercedes F1, che per il resto è identica alla versione standard.

Display da 6,67 pollici (2400 x 1080 pixel) Full HD+ AMOLED 20:9 HDR10 + 10 bit, MEMC, frequenza di aggiornamento 120 Hz, attenuazione PWM ad alta frequenza 1920 Hz, protezione Corning Gorilla Glass Victus

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 8 Gen 1 4nm con GPU Adreno di nuova generazione

8 GB di RAM LPPDDR5 (6400 Mbps) con 128 GB (UFS 3.1) di memoria, 12 GB di RAM LPPDDR5 (6400 Mbps) 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) di memoria

Doppia SIM (nano + nano)

MIUI 13 basata su Android 12

Fotocamera posteriore da 64 MP con sensore Sony IMX686, apertura f/1.65, flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 8 MP 119° con apertura f/2.2, fotocamera telemacro da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 20 MP con Sony IMX596

Sensore di impronte digitali montato lateralmente, sensore a infrarossi

Audio USB di tipo C, audio ad alta risoluzione, certificazione di qualità JBL Audio, altoparlanti simmetrici a banda larga a quattro unità, Dolby Atmos

Dimensioni: 162,5 x 76,7 x 8,5 mm; Peso: 210 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, NFC, USB Type-C

Batteria da 4700 mAh (tipica) con ricarica rapida da 120 W

Disponibilità e prezzi Redmi K50 Gaming

Lo smartphone Redmi K50 Gaming sarà disponibile in Cina a partire da 3.299 yuan (circa 457 euro) per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione e al prezzo di 3.599 yuan (circa 499 euro) per la versione con 12 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

Il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione sarà venduto al prezzo di 3.899 yuan (circa 541 euro), mentre l’edizione Mercedes fornita con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione costerà 4.199 yuan (circa 582 euro).

