Giusto qualche giorno fa, vi abbiamo mostrato il nuovo Redmi K50 Gaming, appena presentato in Cina, oggi vi parliamo di un fratello della stessa famiglia, Redmi K50 Pro; sono infatti stati diffusi dei render e un video a 360 gradi che ci permettono di immaginare come sarà il prossimo smartphone del brand.

Redmi K50 Pro si mostra in alcuni render

Come ormai già sappiamo, la serie Redmi K vanta degli ottimi dispositivi che, al di fuori della Cina, vengono commercializzati con un nome diverso: ricordiamo ad esempio la serie Mi 9T (gamma Redmi K20), Poco F2 Pro (Redmi K 30 Pro) e Xiaomi Mi 11i (Redmi K40 Pro). Di conseguenza ci si aspetta di vedere sui mercati globali non Redmi K50 Pro, bensì Poco F4 Pro o magari Xiaomi 12i; dello smartphone in questione non si sa molto al momento, il marchio ha già utilizzato lo Snapdragon 8 Gen 1 sulla Gaming Edition e, secondo alcune voci, un altro membro della famiglia potrebbe essere mosso dal Mediatek Dimensity 9000, quindi potrebbe essere questo il caso.

Il video che vedete poco sopra è stato diffuso da Zoutons e Steve OnLeaks Hemmerstoffer, e ritrae quello che presumibilmente dovrebbe essere Redmi K50 Pro; il dispositivo, con un display piatto da 6,6 pollici e foro centrale per la fotocamera, dovrebbe misurare 163,2 x 76,2 x 8,7 mm, con uno spessore di 11,4 mm nella parte dedicata al modulo fotografico sporgente, composto da 3 sensori fotografici. Non si vede molto altro se non la presenza del pulsante di accensione e del bilanciere del volume sul lato destro, oltre ad una porta USB-C nella parte inferiore accompagnata da un microfono e dall’altoparlante. Dalle immagini che potete vedere nella galleria sottostante inoltre, si può notare come il modulo fotografico sia “diviso” in due parti da una sorta di scalino.

Nonostante l’azienda non abbia ancora rilasciato alcuna informazione, circa le tempistiche di presentazione e commercializzazione, ci si attende che il dispositivo possa fare la sua comparsa ufficiale intorno alla metà del 2022. Ad ogni modo non mancheremo di tenervi informati.