Informazioni ufficiali da parte del produttore ancora non ne sono arrivate, eppure OnePlus 10 Ultra va pian piano prendendo forma: quella che era una semplice voce di corridoio sta trovando conferme in documenti ufficiali (i.e. brevetti).

OnePlus 10 Ultra: rumor precedenti e nuovi documenti

Il nome OnePlus 10 Ultra non salta fuori oggi per la prima volta, nelle settimane precedenti si era anzi passati dalle prime indiscrezioni a qualcosa di più concreto.

Come vi avevamo segnalato a fine gennaio, un’immagine chiaramente proveniente da un brevetto era stata condivisa dall’informatore TechInsiderBlog su Twitter. Lo smartphone ritratto, visibile a questo link, mostra una palese somiglianza con il già ufficializzato OnePlus 10 Pro, ma anche delle evidenti differenze circa la configurazione del comparto fotografico posteriore.

La presenza di una fotocamera con zoom periscopico ha subito fatto presumere che un modello più premium affiancherà quest’anno il menzionato OnePlus 10 Pro e l’ancora atteso OnePlus 10.

Tale speculazione è appena divenuta più credibile grazie ad un brevetto: la richiesta riguardante un design era stata presentata da OnePlus Technology all’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) nel mese di settembre 2021 ed è stata approvata di recente: la documentazione ufficiale che vedete a questo link è stata pubblicata il 28 gennaio 2022. Lo stesso design era già stato brevettato in patria dal produttore cinese a marzo 2021, ma adesso è entrato anche nel database dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.

Nuovo concept: Hasselblad e zoom periscopico

Il graphic designer Jermaine Smit (aka Concept Creator) ha realizzato una serie di immagini concept di elevata qualità sulla base dei disegni ufficiali, offrendoci un’idea più chiara di come potrebbe essere OnePlus 10 Ultra.

Visto frontalmente, lo smartphone è praticamente identico a OnePlus 10 Pro e si presenta con un ampio display con bordi curvi e un piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera anteriore. I tasti per la regolazione del volume sono posizionati sul lato sinistro, mentre su quello destro trovano posto il tasto power e l’apprezzatissimo alert slider. Superiormente si nota la presenza di un primo microfono, mentre un secondo è collocato sul lato inferiore insieme a speaker di sistema, porta USB-C e slot per la SIM.

Dove la situazione si fa decisamente più interessante è sul retro dello smartphone: le immagini del concept e i disegni ufficiali mostrano un sistema di fotocamere posizionato in alto a sinistra dal design sovrapponibile a quello di OnePlus 10 Pro, ma con sostanziali differenze tecniche: mentre il modello Pro dispone di una tripla fotocamera con flash LED (e delle scritte bizzarre), il presunto modello Ultra presenta una terza fotocamera con lente rettangolare, dunque con sistema di zoom ottico a periscopio. Le altre due fotocamere dovrebbe essere le stesse del 10 Pro, quindi una 50 MP ultragrandangolare e una principale wide-angle da 48 MP.

Se il tutto venisse confermato, OnePlus 10 Ultra sarebbe il primo smartphone del brand con zoom periscopico, visto che finora il produttore non è andato oltre il 3.3x del 10 Pro. Il brevetto non menziona il range di zoom, ma potrebbe essere lo stesso 5x del già avvistato OPPO Find X5 Pro: la fusione dei due brand, che presto si tradurrà in un OS unificato, sta portando ad una importante condivisione di tecnologie, basti pensare che Find X5 Pro sarà il primo OPPO a sfruttare la collaborazione con Hasselblad e che OnePlus 10 Pro sfrutta la ricarica rapida SuperVOOC.

A proposito di condivisione, OnePlus 1o Ultra potrebbe essere il primo modello OnePlus ad integrare la NPU proprietaria di OPPO MariSilicon X. Questa dovrebbe garantire grossi miglioramenti a livello fotografico, dalla capicità di processare file RAW senza perdità di qualità, ai video 4K AI Night Video con tanto di anteprima in tempo reale.

Vista la strada ormai tracciata, non sorprende che la OxygenOS, che pure dovrebbe essere a bordo di questo smartphone, somigli ormai parecchio alla ColorOS. Quanto alla ricarica rapida, OnePlus 10 Ultra non dovrebbe spingersi oltre la SuperVOOC a 80 W e la AirVOOC wireless a 50 W già viste sul Pro.

Quest’ultimo affida le proprie prestazioni alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1, si può quindi ipotizzare la presenza di una sua versione leggermente migliorata — in arrivo probabilmente nel corso dell’anno — su OnePlus 10 Ultra.

Il mese scorso OnePlus aveva ottenuto un altro brevetto per una complessa tecnologia fotografica, tuttavia difficilmente la vedremo prima del prossimo anno.

In attesa di saperne di più, eccovi le immagini del concept di OnePlus 10 Ultra.

