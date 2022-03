Il conto alla rovescia che ci separa dalla presentazione globale ed europea della serie Xiaomi 12, annunciata in patria lo scorso dicembre, è quasi giunto al termine e quest’oggi abbiamo nuove informazioni dettagliate sui prezzi in euro, con tanto di un quarto modello che compare a sorpresa in questa lista: Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Serie Xiaomi 12: prezzi in euro di tutte le varianti

Che Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro non saranno smartphone economici è ormai un dato acquisito, ve ne abbiamo parlato giusto ieri in un articolo ricco di informazioni.

Comunque, visto che la presentazione nel Vecchio Continente è ormai dietro l’angolo — come mostra l’immagine, l’evento “Master every scene” si terrà il 15 marzo 2022 —, fare un po’ di chiarezza in più non guasta. Un noto leaker ha pubblicato su Twitter un elenco completo di tutti i modelli con tagli di memoria e prezzi di listino in euro, eccoli:

Xiaomi 12X:

8 GB + 128 GB = 649 euro

8 GB + 256 GB = 699 euro

Xiaomi 12:

8 GB + 128 GB = 849 euro

8 GB + 256 GB = 899 euro

Xiaomi 12 Pro:

12 GB + 128 GB = 1099 euro

12 GB + 256 GB = 1199 euro

A sorpresa, ecco anche Redmi Note 11 Pro+ 5G

A fine gennaio 2022, Redmi aveva portato ufficialmente in Italia la serie Redmi Note 11: il produttore cinese aveva annunciato da noi una famiglia composta dai quattro modelli Redmi Note 11 (ecco la nostra recensione), Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G (ecco la nostra recensione).

Come vi avevamo segnalato in quella sede, un altro modello della stessa serie non era stato annunciato, ma adesso pare che anche il suo debutto sia vicino: sta arrivando Redmi Note 11 Pro+ 5G. Secondo la stessa fonte, questo modello è prossimo al lancio nelle colorazioni Green, Gray e Blue e coi seguenti tagli di memoria e prezzi di listino:

6 GB + 128 GB = 459 euro

8 GB + 256 GB = 499 euro.

Ribadendo quanto vi avevamo già detto al momento dell’annuncio in Cina, questo modello è di fatto identico alla versione Pro, di cui mantiene schermo, chipset, memorie, fotocamere, audio e connettività. La sola differenza è nella batteria, composta da due unità da 2.250 mAh per un totale di 4.500 mAh. In questo caso, infine, è presente la ricarica rapida a 120 watt che permette di arrivare al 100% in appena 15 minuti.