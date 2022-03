Le tante indiscrezioni accumutalesi negli ultimi mesi stanno finalmente per tradursi in qualcosa di concreto: il primo smartphone Android recante la firma di Nothing, la nuova creatura di Carl Pei nata nel 2020 e affacciatasi sul mercato lo scorso anno con le inconfondibili Nothing ear (1), sta arrivando e il mese di marzo di preannuncia interessante.

Co-fondatore ed ex dirigente di spicco di OnePlus, Carl Pei aveva lasciato l’ex startup nel 2020 per buttarsi a capofitto nella sua nuova avventura. Prima ancora di affacciarsi sul mercato con un nuovo prodotto, Nothing aveva già attirato parecchia attenzione mediatica per i volti noti coinvolti: tra gli investitori figurano (oltre a Google Ventures) il CEO e co-fondatore di Reddit Steve Huffman, il co-fondatore di Twitch Kevin Lin e lo YouTuber Casey Neistat.

Che il lancio delle cuffie true wireless fosse solo un primo assaggio era apparso subito evidente: dall’acquisizione di quel che rimaneva di Essential alla collaborazione con Qualcomm, tutti gli indizi conducevano ad un primo smartphone Android in preparazione e adesso siamo ad un punto di svolta: non solo l’esistenza dello smartphone è stata confermata ufficialmente — il tweet “Back on Android” di Carl Pei era stato accolto con entusiasmo dalle pagine ufficiali del robottino e di Qualcomm —, ma un nuovo report pubblicato in data odierna da TechCrunch ne colloca il lancio entro il prossimo mese, al termine di uno sviluppo durato più di un anno.

Proprio in vista di tale evento, Pei ha sfruttato l’occasione del MWC 2022 per incontrare alcuni dirigenti di rilievo — come testimoniato dalla foto twittata dal SVP & President di Qualcomm EU Enrico Salvatori — e pare che avesse con sé un prototipo dello smartphone da mostrare loro.

Per la verità la fonte di TechCrunch è stata anche troppo vaga circa il periodo di lancio: il tweet “March is going to be fun” di Nothing è talmente eloquente da non rendere necessari commenti.

Leggi anche: Recensione Nothing ear (1)