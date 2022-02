In attesa del lancio ufficiale della serie Redmi K50, che in Cina dovrebbe essere in programma per il prossimo mese, in Rete continuano a susseguirsi anticipazioni che ci permettono di farci un’idea di quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi smartphone di Redmi.

Nelle scorse ore Redmi K50, K50 Pro e K50 Pro+ sono apparsi nel database del TENAA, grazie al quale abbiamo la possibilità di scoprire alcune informazioni ulteriori sulle loro caratteristiche.

Ecco le presunte versioni di Redmi K50, K50 Pro e K50 Pro+

Il modello con codice 22021211RC dovrebbe essere Redmi K50 e tra le sue caratteristiche non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 870, il supporto alla ricarica rapida a 67 W e tre versioni per quanto riguarda la memoria: 6 GB di RAM con 128 GB di storage, 8 GB di RAM con 128 GB di storage e 8 GB di RAM con 256 GB di storage (quest’ultima dovrebbe essere disponibile soltanto in Cina).

Il modello con codice 22041211AC dovrebbe essere invece Redmi K50 Pro e tra le sue caratteristiche dovremmo trovare un processore MediaTek Dimensity 8100, il supporto alla ricarica rapida a 67 W e tre versioni per quanto riguarda la memoria: 8 GB di RAM con 128 GB di storage, 8 GB di RAM con 256 GB di storage e 12 GB di RAM con 256 GB di storage.

Infine, il modello con codice 22011211C dovrebbe essere Redmi K50 Pro+ e tra le sue caratteristiche dovremmo trovare un processore MediaTek Dimensity 9000, il supporto alla ricarica rapida a 120 W e tre versioni per quanto riguarda la memoria: 8 GB di RAM con 128 GB di storage, 8 GB di RAM con 256 GB di storage e 12 GB di RAM con 256 GB di storage.

Sarà interessante scoprire quando questi tre smartphone arriveranno anche in Europa e, soprattutto, in quali fasce di prezzo si andranno a posizionare.

