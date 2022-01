Prosegue senza sosta la marcia degli aggiornamenti software di Samsung: il produttore sudcoreano sta distribuendo l’agognato update ad Android 12 per un numero sempre più ampio di modelli e in queste ore è arrivato il turno anche dei Samsung Galaxy A52 italiani.

Samsung Galaxy A52: le novità dell’aggiornamento

Il colosso asiatico ha già reso disponibile il major update ad Android 12 e alla rinnovata One UI 4 per i top di gamma attuali e delle precedenti generazioni (pieghevoli e non) e adesso sta completando il giro dei medi di gamma: nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato gli update per i vari Samsung Galaxy A42 5G, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A52s 5G e Samsung Galaxy A72.

Lo stesso Samsung Galaxy A52 non 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) aveva iniziato ad aggiornarsi già il giorno dell’Epifania. Adesso, come si evince dallo screenshot riportato di seguito, l’atteso aggiornamento è in rilascio anche in Italia.

Tra le novità dell’aggiornamento ad Android 12 e alla One UI 4 si segnalano: tavolozza dei colori, privacy, tastiera Samsung, schermata home, schermata di blocco, fotocamera, galleria, editor di foto e video, Emoji AR, condivisione, Calendario, Internet Samsung, Assistenza dispositivo, Bixby routine, accessibilità e tanto altro. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra prova completa a bordo di Galaxy S21 Ultra.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52

Se siete possessori di un Samsung Galaxy A52, è molto probabile che abbiate già visto spuntare la classica notifica, in alternativa potete controllare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento software mediante il solito percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Si ringrazia Alessandro per la segnalazione