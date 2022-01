Altra grande giornata di aggiornamenti per diversi smartphone del robottino: oggi è il turno di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy A72, Galaxy Note 10 Lite, che ricevono Android 12, ma anche di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+, Google Pixel 3, OnePlus Nord 2 5G e Motorola Moto Edge X30. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le novità degli update in distribuzione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy A72 e Galaxy Note 10 Lite

Partiamo forte con Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, che ricevono in queste ore l’aggiornamento ad Android 12 in Italia. Il rollout è (ri)partito il mese scorso dalla Corea del Sud, ma finalmente è il momento di accoglierlo anche nel nostro Paese.

Android 12 arriva poi sulla fascia media con Samsung Galaxy A72 a partire dalla Russia: in distribuzione il firmware A725FXXU4BULA che include le patch di sicurezza di dicembre 2021. In Europa la One UI 4.0 basata sull’ultima distribuzione del robottino sbarca anche su Samsung Galaxy Note 10 Lite: il firmware è in questo caso il N770FXXU8FUL7 e integra addirittura le patch di sicurezza di gennaio 2022.

Su tutti e quattro gli smartphone Samsung ci sono ovviamente tante novità e cambiamenti, come la rinnovata interfaccia utente, le possibilità aggiuntive di personalizzazione, le funzionalità dedicate alla privacy (Privacy Dashboard e gli indicatori per l’uso di microfono e fotocamera) e così via.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+

Purtroppo ancora niente Android 12 invece per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+, che con l’aggiornamento in rollout si deve accontentare delle patch di sicurezza di dicembre 2021. Si tratta dei firmware N97*FXXS7FUL2, che richiedono un download di circa 170 MB e non sembrano portare ulteriori novità a livello di funzioni.

La One UI 4.0 è comunque in arrivo e potrebbe debuttare sui due smartphone da un giorno all’altro.

Novità aggiornamento Google Pixel 3

Google Pixel 3 non è ancora “morto”: lo smartphone sta infatti ricevendo un nuovo aggiornamento software che va a risolvere un problema che potrebbe risultare piuttosto grave. Pare che con alcune app di terze parti installate un bug desse alcuni problemi con le chiamate d’emergenza.

Google prevede di rilasciare un ulteriore aggiornamento software entro il primo trimestre 2022 per andare a risolvere alcuni bug di Android 12.

Novità aggiornamento OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G si aggiorna ancora a distanza di qualche giorno, dopo aver ricevuto le patch di dicembre 2021. Si tratta dell’update A.16 e include un piccolo fix per il mercato indiano, relativo alla registrazione delle chiamate con l’app Google Telefono. Per il resto non sembrano esserci ulteriori novità.

Novità aggiornamento Motorola Moto Edge X30

Chiudiamo la carrellata di aggiornamenti con Motorola Moto Edge X30, il primo smartphone sul mercato con Snapdragon 8 Gen 1. In distribuzione l’update SOSC32.16-49-4 a partire dalla Cina, con un peso di circa 236 MB.

Le novità includono le patch di sicurezza di gennaio 2022, alcune ottimizzazioni per il SoC di casa Qualcomm, perfezionamenti vari, app first party rinnovate e qualche bugfix qua e là.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy A72, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 10/10+, Google Pixel 3, OnePlus Nord 2 5G e Motorola Moto Edge X30

Per aggiornare Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy A72, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 10 e Note 10+ potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Google Pixel 3, OnePlus Nord 2 5G e Motorola Moto Edge X30 possono essere aggiornati con un percorso simile a quello appena descritto, sempre recandosi all’interno delle impostazioni di sistema.

Non preoccupatevi se non rilevate subito nuovi aggiornamenti: potrebbe volerci ancora qualche ora o giorno.

