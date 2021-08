Dopo la recensione di OnePlus Nord 2, che abbiamo definito il nuovo miglior acquisto 2021 sulla fascia media, sono state numerose le richieste di un confronto con altri prodotti. Realme GT, Samsung Galaxy A52 5G o il primo Nord sono risultati i prodotti alternativi più ricercati e per questo motivo realizziamo un confronto dedicato per aiutarvi a scegliere il prodotto più adatto.

Ergonomia e design

In ambito di design c’è davvero l’imbarazzo della scelta mentre dimensionalmente parlando purtroppo sono tutti praticamente uguali, sia nella diagonale del display sia in larghezza e lunghezza, impossibile dunque decretare un vincitore in questo senso. Ognuno è libero di scegliere il migliore o il peggiore in base semplicemente alle proprie preferenze estetiche.

Ciò che però differenzia Samsung Galaxy A52 5G è la costruzione con tanto di protezione contro acqua e polvere, l’unico del lotto e praticamente della fascia media e bassa ad avere la certificazione IP67.

Dimensioni:

OnePlus Nord 2: 158.9 x 73.2 x 8.3 mm e 189 grammi;

Realme GT: 158.5 x 73.3 x 9.1 mm e 186 grammi;

Samsung Galaxy A52 5G: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm e 189 grammi;

OnePlus Nord: 158.3 x 73.3 x 8.2 mm e 184 grammi.

Display

OnePlus Nord 2: 6,4 pollici, Fluid AMOLED, 90 Hz;

Realme GT: 6,4 pollici, Super AMOLED, 120 Hz;

Samsung Galaxy A52 5G: 6,5 pollici Super AMOLED, 120Hz;

OnePlus Nord: 6,4 pollici, Fluid AMOLED, 90 Hz.

I display sono validi in tutti i casi ma ovviamente non aspettatevi la qualità dei flagship, qualche piccolo difetto può presentarsi come è successo svariate volte sul OnePlus Nord lo scorso anno. In ogni caso sono tutti e 4 piacevoli ma in termini di luminosità, e quindi visibilità sotto la diretta luce del sole, i migliori sono il Samsung e i OnePlus (praticamente sulla linea) mentre chi è leggermente inferiore è Realme GT, ma sottolineiamo di poco.

Anche in termini di refresh rate non c’è da lamentarsi su nessuno di questi prodotti tuttavia mentre Realme e Galaxy A52 5G arrivano a 120 Hz, OnePlus Nord 2 e Nord si fermano a 90 Hz.

A conclusione dell’ambito multimediale l’unico a offrire un audio mono in riproduzione è il primo OnePlus Nord che, non avendo nemmeno un foro da 3,5 mm arriva decisamente ultimo. Molto bene OnePlus Nord 2 ma anch’esso senza porta da 3,5 mm e di conseguenza sul podio salgono sia Realme GT che Galaxy A52 dove oltre a un audio stereo di buona qualità è presente anche il foro per il jack delle cuffie.

Lato hardware importanti differenze

Nello specifico a cambiare maggiormente è l’impianto centrale:

Realme GT ha Snapdragon 888 con memoria UFS 3.1;

OnePlus Nord 2 è dotato del Mediatek Dimensity 1200 con anch’esso memoria UFS 3.1;

Galaxy A52 5G risponde con un Qualcomm Snapdragon 750G con memoria UFS 2.1;

OnePlus Nord 5G infine con Snapdragon 765G e memoria UFS 2.1.

Realme GT e Nord 2 sono quelli con le prestazioni più alte e tutto sommato in linea, se la giocano quasi ad armi pari. Leggermente più sottotono è il MediaTek nello stress test che soffre un poco di più anche nelle temperature, nell’uso di tutti i giorni però hanno un gestione termica abbastanza buona con saltuari surriscaldamenti come vi avevo segnalato nelle relative recensioni. Qui Realme ha sicuramente fatto un buon lavoro di ottimizzazione dati i problemi di surriscaldamento che lo Snapdragon 888 provoca sulla maggior parte degli smartphone su cui è presente.

Samsung Galaxy A52 5G e Nord 5G sembrano decisamente di fascia inferiore sulle prestazioni e questo si nota nella reattività di A52, meno brillante, meno sul Nord che complice la oxygenOS tende a mascherare questa minor potenza computazionale, che però si fa sentire in giochi pesanti.

Fotocamere

Partiamo col vedere le specifiche tecniche a confronto:

OnePlus Nord 2: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (monochrome) e selfie cam da 32 MP;

Realme GT: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.3, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) e selfie camera da 16 megapixel;

Samsung Galaxy A52 5G: 64 mpx f/1.8, 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS | 12 mpx f/2.2, 123˚ (ultragrandangolare) | 5 mpx f/2.4 macro | 5 mpx f/2.4 profondità;

OnePlus Nord: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide), 5 MP, f/2.4, (depth), 2 MP, f/2.4, (macro) e selfie da 32 megapixel e ultragrandangolare da 8 megapixel.

Sulla fotocamera ultra grandangolare siamo su livelli abbastanza bassi in tutti i casi complice la presenza dello stesso sensore per 3 dei 4 smartphone. Solo Samsung ha un sensore più definito e questo si nota in alcune fotografie con un dettaglio leggermente superiore, oltre a un grandangolo maggiore di 4 gradi. La partita dunque si gioca molto sul software dove chi fa meglio sono Realme GT di giorno e OnePlus Nord 2 in ambienti meno illuminati.

Sul sensore grandangolare, ovvero quello principale, OnePlus Nord 2 è quello che fa le foto migliori ma se la giocano molto bene anche A52, che di contro ha un dettaglio inferiore ma foto nel 90% dei casi sempre piacevoli, e Realme GT che con la sua 64mpx a volte è più preciso nei dettagli. La situazione però migliora per il Nord2 in ambienti poco illuminati.

Sui Selfie OnePlus Nord 2 e Galaxy A52 sono quelli che si comportano meglio così come anche nei ritratti con lo sfondo sfocato.

Infine nei video: OnePlus Nord 2 e Nord hanno la miglior stabilizzazione, questo anche se Galaxy A52 ha l’OIS ma, come detto anche nella recensione ha un’efficacia sottotono. Quest’ultimo è l’unico però che durante la registrazione a 30 fps, sia FHD che 4K, può passare da un sensore all’altro. Riguardo la qualità siamo su livelli molto simili ma permane la superiorità dovuta dal sensore di Nord 2 stabilizzato, come dettaglio e qualità.

Software

L’ambito software ovviamente è un punto importante su questa fascia di prezzo. Abbiamo realizzato un confronto specifico tra le varie interfacce grafiche dove non trovarete la Realme UI ma è praticamente la stessa rispetto alla ColorOS di Oppo, per cui potete dargli un occhio per farvi un’idea più completa.

Precisiamo però che:

In termini di completezza di funzionalità ovviamente la One Ui di Samsung continua a essere quella preferibile . Non è presente Samsung Dex (ovvero la modalità desktop) come sui top di gamma ma ha tutte le funzioni che servono per i vari casi d’uso come la connettività facile con Windows o uno schermo

. Non è presente Samsung Dex (ovvero la modalità desktop) come sui top di gamma ma ha tutte le funzioni che servono per i vari casi d’uso come la connettività facile con Windows o uno schermo Su OnePlus Nord 2 c’è la nuovissima OxygenOS 11.3 che, come ho detto nella recensione, altro non è che la ColorOS di Oppo con la personalizzazione OxygenOS, questo ha portato alcune funzioni per migliorare la riproduzione di video sullo schermo ma al tempo stesso ne ha rimosse alcune di ottimizzazione. La cosa più interessante però è che l’ha portato tremendamente vicino al Realme GT;

che, come ho detto nella recensione, altro non è che la ColorOS di Oppo con la personalizzazione OxygenOS, questo ha portato alcune funzioni per migliorare la riproduzione di video sullo schermo ma al tempo stesso ne ha rimosse alcune di ottimizzazione. La cosa più interessante però è che l’ha portato tremendamente vicino al Realme GT; Realme GT che ha la RealmeUI 2.0 ma tutto sommato anche qui è tipicamente la ColorOS con la personalizzazione grafica di Realme e in più il Realme Lab ovvero un set di funzionalità sperimentali che si possono attivare.

con la personalizzazione grafica di Realme e in più il Realme Lab ovvero un set di funzionalità sperimentali che si possono attivare. OnePlus Nord invece non ha ancora la OxygenOS 11.3 e non sappiamo se verrà aggiornato come è stato fatto per il Nord 2 o se continuerà a mantenere una OxygenOS originale.

Ciò che è chiaro però è che reattività e fluidità sono ad appannaggio dei due brand cinesi ovvero OnePlus e Realme mentre Samsung tentenna un po’ di più con qualche lag, soprattutto sul sensore di impronte, ma dà battaglia sulle funzioni.

In termini di aggiornamenti invece la questione si fa interessante: nel momento in cui sto registrando sono tutti e 4 aggiornati alle patch di sicurezza di giugno 2021 e, secondo i rumor, Samsung sta già per rilasciare le patch di sicurezza di agosto che però attualmente non sono ancora arrivate. A livello di brand, guardando al passato, chi si comporta meglio è tipicamente Samsung ma guardando ad oggi, senza prospettiva, è tendenzialmente un pareggio.

Ricezione

Sull’ambito ricezione soprassiediamo perché le differenze sono risibili ma è importate segnalare che tutti e tre hanno la porta USB Type-C 2.0 e che Realme GT è l’unico con supporto WiFi 6. Quest’ultimo condivide solo col Nord 2 il bluetooth 5.2, presente invece in versione 5.0 su Galaxy A52 e 5.1 sul primo Nord.

Batteria

OnePlus Nord 2, Realme GT e Galaxy A52 5G condividono la stessa batteria ovvero 4500 mAh mentre OnePlus Nord di prima generazione una più conservativa 4115 mAh. In termini di resa chi si comporta meno bene è proprio lo smartphone più carrozzato lato hardware ovvero Realme GT che a stento supera le 4 ore e mezza di display. OnePlus Nord 2 invece è quello che si comporta meglio con circa 6 ore di schermo acceso, su un livello simile e quindi circa 5 ore di display acceso invece Galaxy A52 5G e OnePlus Nord.

In conclusione

In sintesi qualsiasi smartphone andrete ad acquistare ovviamente cadrete in piedi, sono la creme de la creme della nuova fascia media di questo 2021 e in termini di prezzo siamo più o meno li al netto di sconti che comunque non si stanno risparmiando.

Chi è alla ricerca di potenza bruta senza voler spendere eccessivamente, indubbiamente Realme GT è quello da preferire. Non è poi così diverso da OnePlus Nord 2 ma ha il processore top di Qualcomm e questo lo avvantaggia nei numeri e lo penalizza, di poco perché comunque riesce a tenerle a bada, sulle temperature. Se però al lancio era offerto nel taglio base a 399 Euro, adesso è difficile trovarlo a meno di 449 Euro di conseguenza dovrete valutare attentamente la differenza di prezzo fra lui e gli altri modelli. Disponibile su Amazon.it.

OnePlus Nord 2 d'altro canto è una vera e propria sorpresa, soprattutto in ambito fotografico sia perché le aspettative non erano delle migliori sia perché tecnologicamente evoluto con un sensore fotografico da top di gamma. Allo stesso modo anche il MediaTek Dimensity 1200 fa il suo lavoro e si colloca, come prestazioni, vicino allo Snapdragon 865. Disponibile su Amazon a 399 Euro.

Samsung Galaxy A52 5G invece è da preferire sia per chi è più distratto nel maneggiare lo smartphone, avendo una certificazione contro acqua e polvere offre maggior sicurezza in termini di resistenza, sia per chi vuole un software completo e ricco a discapito, un minimo, della reattività e della fluidità. Disponibile su Amazon.it.

Infine OnePlus Nord che è in questo confronto più per capire quali differenze ci fossero nel nuovo modello. È un prodotto che si difende bene ancora oggi ma da preferire solo ed esclusivamente se lo trovate in offerta come ad esempio sotto i 300 Euro, essendo vecchio di 1 anno infatti il supporto software terminerà prima rispetto agli altri. Disponibile su Amazon.it

Su questa fascia di prezzo non bisogna poi dimenticare anche Poco F3, Oppo Find X3 Lite o Xiaomi Mi 11 Lite, prodotti che abbiamo già confrontato in un video dedicato.