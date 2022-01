Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono stati due smartphone svoltanti per il colosso di Mountain View in termini di strategia, ma non hanno avuto il più roseo dei debutti, adesso però Google sembra aver finalmente ripreso il controllo della situazione, tanto che già dal prossimo mese i due nuovi arrivati dovrebbero ricevere gli aggiornamenti insieme al resto della famiglia Pixel.

I mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 — gli altri modelli si erano aggiornati una decina di giorni prima — sono stati due eccezioni nella consueta regolarità della tabella di rilascio degli aggiornamenti per gli smartphone Made by Google, ma adesso la situazione sta rientrando e già dall’update di febbraio 2022 non ci dovrebbero essere tempistiche differenziate.

Secondo quanto riporta l’operatore canadese Fido, infatti, lunedì 7 febbraio 2022 partirà il roll out della SMR (Security Maintenance Release) del nuovo mese sia per “Google Pixel 3a – 5” che per “Pixel 6 / 6 Pro”. Si tratta, dunque, di un ritorno alla programmazione solita di Big G, che rilascia sempre i nuovi aggiornamenti il primo lunedì del mese (quello di febbraio cadrà in ritardo, dato che l’1 sarà martedì).

Naturalmente i singoli smartphone in giro per il mondo potrebbero veder spuntare la notifica in leggero ritardo, ma le factory image verranno rese subito disponibili da Google per i più impazienti.

A voler essere precisi, come mostra l’immagine, nei dettagli dell’aggiornamento in arrivo Fido parla solo di “February SMR” per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione), mentre per i modelli precedenti — i.e. Google Pixel 3a, Google Pixel 4, Google Pixel 4a, Google Pixel 5 — riporta “February SMR & more“, lasciando intendere che potrebbe esserci qualche altra novità nel relativo file OTA. Al momento è difficile dire con certezza se si tratti di un vero e proprio Feature Drop oppure solo di altri fix dedicati; non ci resta che attendere per scoprirlo.

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6