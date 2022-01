Google ha dato il via al rilascio delle nuove patch di sicurezza per i suoi smartphone Pixel 6, in questo caso aggiornate appunto al mese di gennaio 2022, oggi 14 gennaio 2022, quindi con qualche giorno di ritardo rispetto ai modelli precedenti.

Le nuove patch di sicurezza di gennaio sono disponibili tramite OTA e factory image per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, anche in Italia, e quindi sono scaricabili immediatamente facendo partire il download di un pacchetto che pesa 41,21 MB.

Novità per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Tra le novità degne di nota, fra i tanti miglioramenti della stabilità e delle prestazioni e le nuove patch di sicurezza, dobbiamo citare l’introduzione di alcuni specifici fix volti a migliorare alcune parti di sistema. Le novità, come ogni mese, finiscono qui e sono visionabili nei bollettini raggiungibili coi link sottostanti.

Framework Fix for issue causing screen to unlock after missed call when no screen lock is set. Network & Telephony General fixes & improvements for network

Fix for issue preventing emergency calls in certain conditions while some third-party apps are installed. Power Fix for issue preventing Pixel Stand setup to start after updating apps in certain conditions. System Fix for issue causing incorrect data usage accounting in Network menu on some networks. User Interface Fix for issue causing a black frame to appear when dismissing the Assistant overlay on the lock screen

Fix for issue causing memory leak in system UI under certain conditions.

Fix for issue causing navigation bar to be hidden when switching device orientation in certain conditions.

Fix for issue causing PIP window to render incorrectly for certain apps. Wi-Fi Fix for issue causing Wi-Fi network to drop connection in certain conditions.

Pixel Security Bulletin – Android Security Bulletin

Come aggiornare Google Pixel 6 e Pixel 6 pro

Le nuove patch di sicurezza di gennaio sono disponibili via OTA e sotto forma di factory image per i due smartphone. State tranquilli nel caso in cui non vi fosse ancora arrivata la notifica del nuovo aggiornamento sul vostro Google Pixel 6 perché nelle prossime ore o al massimo entro un paio di giorni l’update raggiungerà tutti i modelli.

Comunque, qualora non voleste aspettare, potete sempre procedere a installarlo manualmente servendovi della factory image o del pacchetto OTA specifico per il vostro modello. I file da scaricare per l’eventuale installazione manuale dell’aggiornamento sono disponibili dai link qui sotto.

Factory Image – File OTA