Ben ritrovati in #NewSmartphone, la nostra rubrica in programma ogni ultima domenica del mese nel corso della quale parliamo delle novità in arrivo. Con il 2021 ormai agli sgoccioli è tempo di pensare al 2022 e alle novità che ci aspettano per il nuovo anno, anche se ci sarà tempo per alcune novità molto importanti in arrivo nel corso della prossima settimana.

Facciamo dunque il punto su ciò che vedremo nel prossimo mese, che si aprirà con una edizione 2022 del CES ancora una volta sottotono a causa della pandemia legata al coronavirus che da ormai due anni sta segnando le nostre vite. L’evento sarà comunque il palcoscenico per il lancio si alcune novità e per nuovi aggiornamenti sui primi smartphone che saranno lanciati il prossimo anno.

Prima però vi parleremo di Xiaomi, che chiuderà in bellezza questo 2021 con novità hardware e software. Andiamo quindi senza indugio a scoprire tutto nella nuova puntata di #NewSmartphone.

Xiaomi 12 e MIUI 13

L’appuntamento per l’ultimo grande evento del 2021 è fissato per martedì 28 dicembre, quando Xiaomi presenterà in Cina la serie Xiaomi 12 composta da due modelli molto simili dal punto di vista tecnico ma caratterizzati da diverse dimensioni. Sulla falsariga della politica di Apple, anche Xiaomi ha deciso di realizzare uno smartphone più compatto, in questo caso Xiaomi 12, e uno di dimensioni più generose, Xiaomi 12 Pro, per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

I nuovi smartphone, che confermano l’abbandono del prefisso Mi mantenendo la semplice numerazione cardinale, saranno caratterizzati da linee curve, con schermi edge a 120 Hz e una soluzione punch hole per alloggiare la fotocamera frontale. La fotocamera posteriore sarà ancora una volta collocata nell’angolo superiore sinistro e avrà una sporgenza abbastanza significativa per alloggiare tre sensori di qualità.

Entrambi gli smartphone saranno dotati di Snapdragon 8 Gen 1, la più performante delle soluzioni proposte da Qualcomm, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna e una ricarica rapida che, almeno nella versione Pro, arriverà a 120 watt.

Xiaomi sta lavorando da parecchio tempo a MIUI 13 e ha deciso che il palcoscenico migliore per la sua presentazione fosse proprio il lancio della nuova serie di smartphone. Martedì scopriremo dunque tutto quello che c’è da sapere sulla nuova interfaccia personalizzata, che dovrebbe aver risolto i tantissimi problemi che hanno funestato MIUI 12, tanto da portare il colosso cinese allo sviluppo di una versione intermedia, MIUI 12.5, per porre rimedio ai bug più fastidiosi emersi nei primi mesi di utilizzo.

La nuova MIUI dovrebbe essere rilasciata il 28 dicembre anche per alcuni dei top di gamma di quest’anno e porterà parecchie novità, alcune delle quali sono già state anticipate in video grazie alle versioni di sviluppo già disponibili in Cina.

Inizialmente comunque la serie Xiaomi 12, così come MIUI 13 sarà disponibile solo in Cina mentre per la versione globale ci sarà da attendere ancora qualche settimana. La compagnia cinese sta inoltre lavorando ad altri modelli della serie 123, in particolare a Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Ultra, dei quali però sono emersi finora un numero inferiore di dettagli.

Finalmente Samsung Galaxy S21 FE

Dopo innumerevoli rinvii e ritardi è finalmente giunto il momento di Samsung Galaxy S21 FE, di cui ormai da tempo conosciamo aspetto estetico e dettagli tecnici. L’appuntamento per la presentazione ufficiale è fissato per il 4 gennaio, al CES 2022, e la commercializzazione dovrebbe avvenire nei giorni successivi.

Il 2022 di Samsung proseguirà nel mese di febbraio con la presentazione della nuova serie regina, Samsung Galaxy S22, composta ancora una volta da tre elementi. Politiche commerciali e la situazione pandemica potrebbero però portare a un posticipo della commercializzazione, inizialmente prevista per la fine di febbraio.

Questo potrebbe dare un po’ di spazio a Samsung Galaxy S21 FE, che rischierebbe altrimenti di venire “coperto” dai nuovi flagship, e consentire a Samsung di realizzare uno stock iniziale sufficiente a soddisfare le richieste degli utenti. I più interessati potrebbero essere i fan della defunta serie Galaxy Note, che potranno riabbracciare la S Pen su Samsung Galaxy S22 Ultra dotato, a differenza dei due modelli “inferiori” di uno slot per alloggiare la penna intelligente, disponibile su S21 Ultra solo tramite una cover dedicata.

Per questo ci sarà comunque tempo e ne riparleremo nei prossimi numeri di #NewSmartphone.

OnePlus 10 Pro ma non solo

La fiera in programma a Las Vegas vedrà tra i protagonisti anche OnePlus, che ha promesso di parlare di OnePlus 10 Pro, il nuovo top di gamma che però dovrebbe essere presentato ufficialmente più avanti, sempre che la compagnia cinese non voglia portare grossi cambiamenti nella propria politica di lancio.

Al CES 2022 potrebbe però essere presentato un nuovo dispositivo destinato alla fascia media del mercato, OnePlus Nord 2 CE, per confermare gli ottimi risultati ottenuti dal brand sin dal primo OnePlus Nord, che ha di fatto segnato il ritorno nella fascia più combattuta del mercato. Inizialmente lo smartphone potrebbe essere lanciato sul mercato indiano, uno dei più importanti per OnePlus, ma nel corso delle settimane successive dovrebbe essere portato anche sui mercati globali.

Non prendete dunque impegni per il 4 gennaio, visto che arriveranno maggiori dettagli anche sulla nuova lineup di OnePlus per i primi mesi del 2022.

La serie Realme GT2

Il 4 gennaio sarà davvero una giornata di fuoco visto che realme toglierà i veli sulla Realme GT2 Series, di cui ha fornito nei giorni scorsi alcune succose anticipazioni. Vedremo un materiale mai utilizzato in precedenza su uno smartphone, diverse varianti e come sempre un rapporto prezzo/prestazioni tra i migliori sul mercato.

Ancora una volta dovrebbero essere realizzate diverse varianti del modello di punta, Realme GT 2 Pro, che oltre alla versione standard dovrebbe tornare in una Master Edition e in una versione con particolare attenzione alle prestazioni in campo fotografico. Ne sapremo di più la settimana prossima per cui continuate s seguirci per scoprire tutto sui nuovi smartphone realme.

L’anno dei pieghevoli?

Di carne al fuoco ce n’è dunque tantissima per i prossimi giorni, ma il 2022 si prospetta come un anno di grandi cambiamenti, che potrebbe gettare le fondamenta per nuove tipologie di prodotti. Gli smartphone pieghevoli dovrebbero prendere sempre più piede, grazie a nuove tecnologie e a una contemporanea riduzione dei prezzi che renderà decisamente più accessibile questa categoria di prodotti.

Google è già pronta e con Android 12L, la cui versione stabile sarà rilasciata nel corso delle prossime settimane, ha già preparato il campo ai pieghevoli con numerose ottimizzazioni e funzioni esclusive. Per quanto riguarda l’hardware Samsung sembra ben decisa a procedere su una strada nella quale guida l’innovazione da due anni, con la serie Galaxy Z Fold arrivata già alla terza generazione e con quella Z Flip che sta raccogliendo ottimi consensi e “imitazioni”.

La stessa Google starebbe sviluppando una propria soluzione, rimandata al 2022 a causa delle difficoltà di approvvigionamento legate all’attuale situazione sanitaria, ma sono numerosi i produttori che porteranno la propria visione in questo campo. HONOR ha confermato proprio qualche giorno fa il suo primo pieghevole, HONOR Magic V che potrebbe essere il primo pieghevole a utilizzare uno Snapdragon 8 Gen 1.

Oltre a HONOR vedremo anche OPPO Find N, il primo pieghevole di OPPO, che lo ha già annunciato nei giorni scorsi e che nelle prossime settimane dovrebbe fornire maggiori dettagli relativi alla versione globale dello smartphone.

Un 2022 che si annuncia dunque scoppiettante e che ancora una volta potrete scoprire in compagnia di TuttoAndroid.

Cogliamo l’occasione per portare ai nostri lettori e alle loro famiglie gli auguri dell’intera Redazione per un 2022 ricco di soddisfazioni e felicità.

Fonte Immagine