Torniamo a parlarvi di smartphone pieghevoli, dopo l’annuncio ufficiale di qualche giorno fa di OPPO Find N, oggi è il turno di un altro brand cinese, HONOR.

Dopo la separazione da Huawei, e l’agognata possibilità di reintegrare i servizi Google nei suoi prodotti, HONOR si è attivamente impegnata per affermarsi come realtà indipendente, lanciando sul mercato una serie di nuovi dispositivi. Oggi il brand mostra un’anticipazione del suo primo smartphone pieghevole, HONOR Magic V.

HONOR alza il velo su Magic V

Come potete vedere qui sopra, HONOR ha condiviso il primo teaser di Magic V, l’immagine in realtà non rivela molto, ma salta subito all’occhio come vi siano due pannelli collegati da una cerniera. L’azienda non ha al momento rilasciato alcun dettaglio sul dispositivo in questione, non è quindi dato sapere se il form factor presenterà una piega a libro oppure a conchiglia. Magic V dovrebbe essere uno dei due pieghevoli che HONOR ha intenzione di lanciare sul mercato nel corso del 2022 e, sebbene non vi siano ancora conferme in merito, a giudicare dal teaser il lancio dovrebbe essere imminente, forse previsto già per il mese di gennaio.

Recenti voci di corridoio volevano lo smartphone dotato di un display interno da 8 pollici e uno esterno da 6,5 pollici, ma non è certo di quale dei due pieghevoli in cantiere si tratti. Inoltre sembrerebbe che possa utilizzare pannelli forniti da BOE e Visionox.

Anche per quel che concerne la scheda tecnica non vi sono al momento certezze, considerando però che HONOR rientrava tra i brand pronti ad adottare lo Snapdragon 8 Gen 1, è plausibile ipotizzare l’avvento del pieghevole sul mercato equipaggiato con l’ultimo chip top di gamma di Qualcomm. Ad ogni modo dovrebbe essere solo questione di giorni per avere altre informazioni, magari ufficiali, su HONOR Magic V.