Pochi giorni fa è stato diffuso il primo teaser grazie al quale è stato svelato il nome del primo smartphone pieghevole del brand Honor, Honor Magic V.

Grazie ad un utente del social network cinese Weibo, Changan Digital King, è stata diffusa un’immagine piuttosto interessante riguardo il primo pieghevole di Honor.

Trapela un’immagine secondo cui Honor Magic V potrebbe montare uno Snapdragon 8 Gen 1

L’immagine che potete vedere qui sopra si riferisce al post condiviso dal leaker Changan Digital King, e dovrebbe raffigurare una diapositiva proiettata durante una conferenza interna in cui venivano discussi i punti salienti di Honor Magic V.

L’immagine evidenzia come Magic V sarà il primo smartphone pieghevole sul mercato dotato di processore Snapdragon 8 Gen 1, con prestazioni quindi in grado di surclassare i suoi rivali del settore.

Le considerazioni del CEO di Honor

In una recente intervista Zhao Ming, CEO di Honor, ha fatto qualche riflessione circa il mercato dei pieghevoli. Egli infatti afferma come, alcuni produttori, si siano fatti un’idea sbagliata di come dovrebbe essere uno smartphone pieghevole. Secondo le sue dichiarazioni un dispositivo pieghevole dovrebbe essere due dispositivi in uno, e non un telefono rimpicciolito ad un unico inutile display. In buona sostanza il CEO di Honor considera, come unico form factor sensato per un pieghevole, quello con una piega a libro come Samsung Galaxy Z Fold 3 e OPPO Find N, e non quelli con design a conchiglia come Samsung Galaxy Z Flip 3 o Huawei P50 Pocket.

Durante l’intervista Zhao Ming parla anche dei traguardi tecnologici ottenuti dal suo brand nello sviluppo del loro primo pieghevole, l’intenzione di Honor infatti è quella di integrare uno schermo delle dimensioni di un tablet nel corpo di uno smartphone. Questo è stato possibile, a suo dire, grazie alle cerniere di nuova generazione da loro sviluppate e integrate in Magic V, con il conseguente beneficio di poter ridurre al minimo la piega dello schermo (caratteristica fastidiosa negli smartphone pieghevoli) e migliorare l’esperienza di multitasking e navigazione per l’utente. Inoltre particolare attenzione è stata posta anche all’ergonomia del dispositivo, in modo da garantire all’utilizzatore un passaggio agevole dalla parte esterna a quella interna dello smartphone.

In conclusione, nonostante non vi sia un comunicato ufficiale in merito, appare evidente dalle parole del CEO come Honor Magic V avrà un design con piega a libro.