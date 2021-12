Si avvicina il debutto della nuova gamma Xiaomi 12. I nuovi flagship di casa Xiaomi, come annunciato nei giorni scorsi, verranno svelati in via ufficiale nel corso di un evento in programma, in Cina, il prossimo 28 di dicembre. Il lancio commerciale è atteso per inizio 2022, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. In Europa, invece, i nuovi Xiaomi 12 arriveranno entro la fine del primo trimestre del prossimo anno. Gli smartphone saranno tra i primi a montare il nuovo Soc top di gamma di Qualcomm.

In attesa dell’evento della prossima settimana, in queste ore sono arrivate diverse nuove informazioni sui futuri flagship di casa Xiaomi. In arrivo ci sono i nuovi Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. A questi due smartphone, inoltre, dovrebbe affiancarsi anche lo Xiaomi 12X, una versione economica del 12 caratterizzata da alcune caratteristiche di sicuro interesse. Vediamo tutti i dettagli sui nuovi progetti.

Xiaomi 12: dimensioni compatte e display da record

Partiamo dallo Xiaomi 12. Il nuovo smartphone della casa cinese sarà un flagship compatto in grado di garantire performance al top del mercato. Come conferma un poster promozionale apparso online in queste ore, il nuovo Xiaomi 12 potrà contare su di un display da 6.28 pollici con pannello AMOLED e risoluzione Full HD+. Il refresh rate massimo sarà di 120 Hz. Il display include un foro per la fotocamera anteriore. Xiaomi ha rivelato che il display del suo smartphone ha ottenuto un punteggio di A+ da DisplayMate registrando anche 15 nuovi record legati alla qualità del pannello montato.

A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il nuovo chipset top di gamma di Qualcomm sarà affiancato da RAM LPDDR5 e memorie UFS 3.1 per lo storage. In arrivo ci saranno almeno tre combinazioni di RAM e storage: 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB. Nonostante le dimensioni compatte ed il peso contenuto (180 grammi secondo l’ultimo leak), il nuovo Xiaomi 12 riuscirà ad integrare una batteria da 4.500 mAh.

Se l’autonomia non sarà straordinaria, si potrà sempre ricaricare la batteria rapidamente. Lo smartphone supporterà, infatti, la ricarica rapida da 67 W. Da segnalare anche il supporto alla ricarica rapida wireless fino a 30 W. Tra le specifiche troveremo una connettività completa con supporto al 5G, al Wi-Fi 6E ed al Bluetooth 5.2. Passiamo al comparto fotografico.

Sulla camera anteriore, per il momento, le informazioni sono limitate. Il comparto posteriore, invece, è descritto nel dettaglio dalle informazioni apparse online in queste ore. Lo smartphone potrà contare su di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale con OIS da 50 Megapixel (1/1.28 pollici con apertura f/1.9). Il sensore principale sarà affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel (angolo di visione di 123°) e da un terzo sensore con OIS, zoom ottico 3x, zoom ibrido 10x e zoom digitale 30x. Lato software è confermata la presenza della MIUI 13.

Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo Xiaomi arriverà sul mercato cinese con un prezzo di partenza di circa 510 euro (al cambio attuale).

Xiaomi 12 Pro: display 2K a basso consumo

C’è grande attesa, naturalmente, anche per il nuovo Xiaomi 12 Pro. Lo smartphone, a differenza del 12 “base”, proporrà un display con risoluzione 2K. Lo smartphone utilizzerà una nuova tecnologia “low power” che ridurrà l’impatto della risoluzione elevata sull’autonomia. L’aumento della risoluzione sarà accompagnato anche da un aumento della diagonale. La variante Pro del nuovo flagship di casa Xiaomi, infatti, potrà contare su di una diagonale da 6.67 pollici registrando così un notevole incremento nelle dimensioni dello smartphone.

Sul nuovo Xiaomi 12 Pro, le informazioni relative al comparto tecnico sono più limitate. Alla base del progetto, in ogni caso, ci sarà sempre il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che verrà affiancato da almeno 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Anche la batteria integrata sarà nettamente più capiente rispetto a quella da 4.500 mAh montata dallo Xiaomi 12. Differenze rispetto al 12, inoltre, potrebbero esserci anche nel comparto fotografico.

Xiaomi 12X: come il 12 ma con Snapdragon 870

La nuova famiglia di smartphone di Xiaomi comprenderà anche lo Xiaomi 12X. Lo smartphone potrebbe non essere svelato il prossimo 28 dicembre ma soltanto nelle settimane successive. Il progetto, però, esiste ed è quasi pronto al debutto. Dalla Cina, è arrivata in tal senso la conferma di uno dei manager di riferimento di Xiaomi, Wang Teng, che ha ribadito l’esistenza del progetto.

Gli ultimi rumor sul nuovo Xiaomi 12X mettono in evidenza le similitudini dello smartphone con il futuro Xiaomi 12. Il 12X dovrebbe riprendere, nell’estetica e nelle dimensioni, il 12. Lo smartphone presenterà una differenza sostanziale sotto la scocca. A gestire il funzionamento del device ci sarà, infatti, lo Snapdragon 870 e non il nuovo top di gamma Snapdragon 8 Gen 1.

Di fatto, quindi, il nuovo Xiaomi 12X arriverà sul mercato come un vero e proprio mid-range, in grado di offrire dimensioni compatte, ottime prestazioni ed un prezzo nettamente inferiore rispetto al 12. Le vendite dovrebbero partire a gennaio del prossimo anno.