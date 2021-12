Xiaomi si prepara al lancio ufficiale della MIUI 13. Lo sviluppo va avanti da tempo ed ormai siamo quasi ad un passo dal debutto ufficiale. La MIUI è pronta ad aggiornarsi ed a registrare un importante passo in avanti in termini di funzionalità. Per il momento, l’azienda non ha ancora diffuso alcun dettaglio in merito alla data di rilascio della nuova evoluzione della MIUI ma rumors e indiscrezioni continuano ad emergere online, segno che manca davvero proprio al debutto ufficiale.

Le ultime informazioni sulla questione anticipano la possibile data di lancio della MIUI 13 di Xiaomi. Il debutto ufficiale potrebbe avvenire il prossimo 28 di dicembre. Nello stesso giorno, la MIUI 13 dovrebbe arrivare come aggiornamento per i dispositivi delle famiglie Xiaomi Mi 11 e Redmi K40. La precedente data, emersa online nelle scorse settimane, del 16 dicembre si è rivelata errata. Xiaomi, al momento, non ha eventi di lancio programmati per i prossimi giorni.

La MIUI 13 dovrebbe essere rilasciata immediatamente in versione stabile con un programma di beta testing pronto a partire contestualmente al rollout dell’aggiornamento. Secondo le indiscrezioni di queste ore, Xiaomi sta testando internamente la MIUI 13 in versione stabile su smartphone di fascia alta della sua gamma già da un mese. Il software sarebbe sufficientemente maturo per poter entrare in fase di rollout già entro la fine del mese di dicembre.

A partire dal 28 dicembre prossimo, in particolare, la MIUI 13 dovrebbe arrivare (in versione stabile) su Mi 11 Ultra, Mi 11, Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+. Altri smartphone, come il Mi 10S, il M11 Lite, il Redmi K40 ed il Redmi Note 10 Pro 5G potrebbero ricevere l’aggiornamento entro la fine del mese di dicembre. Conferme precise in merito ai piani di rilascio della MIUI 13 di Xiaomi potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. La data del 28 dicembre è, infatti, sempre più vicina.

MIUI 13: nuovo logo e primi video leaked

In attesa di conferme ufficiali in merito alla data di rilascio, inoltre, la MIUI 13 continua ad essere al centro delle news di questi giorni. Xiaomi è oramai sempre più vicina al rilascio e, quindi, le informazioni sul nuovo update si susseguono a ritmo incalzante. In queste ore, a conferma di quanto detto, è comparso in ree quello che dovrebbe essere il logo definitivo della MIUI 13 che rappresenta una netta evoluzione rispetto alla versione 12.

Il nuovo logo è accompagnato anche da una serie di video leaked che svelato alcune funzionalità della nuova versione della MIUI a partire dall’Infinity Scroll per la Home screen e fino ad arrivare ai nuovi Small Widget (già introdotti nella beta della MIUI 12.5) ed alla nuova Sidebar. Ecco i video in questione: